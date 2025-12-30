martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 11:18
Judiciales.

La Justicia habilita el acceso a información fiscal de Chiqui Tapia y la cúpula de la AFA

El juez Diego Amarante levantó el secreto fiscal y bursátil del presidente de AFA y de los integrantes de la comisión directiva en una causa por aportes previsionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chiqui Tapia

Chiqui Tapia

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. &nbsp;

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

 

La investigación judicial sobre Chiqui Tapia, presidente de la AFA, continúa tomando fuerza. Recientemente, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del dirigente máximo del fútbol nacional, en el marco de una causa que indaga la posible utilización indebida de aportes previsionales.

Lee además
Ana Lucía Conte en el centro de la foto y Pantano a la derecha. La Justicia sospecha que son testaferros de dirigentes de AFA.
Judiciales.

La Justicia avanza en la causa contra la AFA: hablan los señalados como testaferros
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA.
Política.

El Gobierno respaldó la investigación por presuntos desvíos en la AFA

Avanza la ofensiva judicial contra el presidente de la AFA.

La resolución no se limita a Tapia: también afecta a su colaborador cercano, el tesorero Pablo Toviggino, así como al resto de los miembros de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino.

Noticia en desarrollo....

Temas
La Justicia avanza en la causa contra la AFA: hablan los señalados como testaferros

El Gobierno respaldó la investigación por presuntos desvíos en la AFA

Allanan domicilios de Javier Faroni, un empresario vinculado a la AFA

Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados por la retención ilegal de aportes jubilatorios de la AFA

Investigan red de trata de estudiantes en Salta: 33 víctimas confirmadas y más imputados

Desapariciónde Delicia Mamani Mamani
Búsqueda.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani: Bolivia también pide por su aparición

Por  Claudio Serra

Aumentos de verduras video
Mercados.

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Bienestar.

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5 video
Violencia.

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy
Consumo.

Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel