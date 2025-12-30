La Justicia habilita el acceso a información fiscal de Chiqui Tapia y la cúpula de la AFA

Chiqui Tapia La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La investigación judicial sobre Chiqui Tapia, presidente de la AFA, continúa tomando fuerza. Recientemente, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del dirigente máximo del fútbol nacional, en el marco de una causa que indaga la posible utilización indebida de aportes previsionales.

Avanza la ofensiva judicial contra el presidente de la AFA. La resolución no se limita a Tapia: también afecta a su colaborador cercano, el tesorero Pablo Toviggino, así como al resto de los miembros de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino.

Noticia en desarrollo....

