Allanan domicilios de Javier Faroni, un empresario vinculado a la AFA

Una investigación judicial de alto impacto sacudió este martes al ámbito empresarial y deportivo luego de que la Justicia ordenara una serie de allanamientos simultáneos vinculados a una causa por presunto lavado de activos que involucra a Javier Faroni, empresario ligado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El operativo incluyó procedimientos en su domicilio del barrio Yacht de Nordelta, en la sede de la AFA ubicada sobre la calle Viamonte y en el predio que la entidad posee en Ezeiza.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Luis Armella, quien además ordenó una restricción para que el empresario no pueda salir del país, luego de que intentara viajar a Uruguay en las últimas horas.

Según fuentes judiciales , Faroni había salido de la Argentina y regresó el lunes por la mañana, cuando ya circulaban versiones sobre su posible vinculación con una investigación en curso . Esa misma noche, intentó abordar un vuelo con destino a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery.

En ese momento, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó y le notificó que pesaba sobre él una prohibición para abandonar el país, dispuesta por el magistrado interviniente. La medida fue adoptada luego de un pedido formal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Durante el procedimiento, los efectivos intentaron secuestrar su teléfono celular, aunque el empresario manifestó no tenerlo consigo. En su lugar, se incautó un chip, que quedó a disposición de la Justicia para su análisis.

Allanamientos en Nordelta y en dependencias de la AFA

De manera simultánea, agentes de la Policía Federal Argentina llevaron adelante allanamientos en la vivienda de Faroni, ubicada en el barrio privado Yacht, en Nordelta. Las diligencias también se extendieron a la sede central de la AFA en la calle Viamonte y al predio que la institución posee en Ezeiza.

El objetivo de los operativos fue recolectar documentación vinculada a la actividad comercial de la empresa del empresario y a los movimientos financieros que se investigan. Según fuentes judiciales, se buscan contratos, registros contables y cualquier elemento que permita reconstruir el circuito del dinero administrado.

El eje de la investigación y la empresa involucrada

El nombre de Faroni aparece vinculado a la firma TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en el estado de Florida en agosto de 2021. Dicha empresa fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para el manejo de contratos internacionales, cobros por derechos comerciales y organización de partidos en el exterior.

De acuerdo con la investigación, la compañía habría concentrado importantes sumas de dinero provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión y encuentros amistosos disputados fuera del país. Esos fondos habrían sido depositados en cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de Estados Unidos.

La pesquisa se originó a partir de información surgida en tribunales norteamericanos, donde se detectaron movimientos financieros de alto volumen vinculados a contratos relacionados con la selección argentina.

El rol de la AFA y las explicaciones oficiales

Desde la Asociación del Fútbol Argentino se emitió un comunicado en el que se informó que la entidad mantiene un contrato vigente con TourProdEnter LLC, a la que reconoce como su agente comercial en el exterior. En el mismo texto se afirmó que la relación contractual fue sometida a revisiones judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos, sin que se hayan detectado irregularidades.

La empresa, por su parte, ratificó su vínculo con la AFA y sostuvo que cumple con todas las normativas legales vigentes para el desarrollo de su actividad.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal interviniente, que analiza documentación bancaria, contratos y movimientos financieros registrados en el exterior. Por el momento, no se dictaron detenciones, aunque rige una prohibición de salida del país para el empresario involucrado.

Las actuaciones se mantienen bajo estricta reserva mientras avanza la recopilación de pruebas y se evalúan los próximos pasos procesales en una causa que involucra cifras millonarias y estructuras empresariales vinculadas al fútbol argentino.