miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 21:15
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: alumnos de la escuela Sarmiento ofrecen peinados y cortes gratis

Varones y mujeres que necesiten colaboración para disfrutar la Cena Blanca 2025 podrán acceder a cortes, peinados, uñas, maquillaje, de forma solidaria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cena Blanca 2025.

Cena Blanca 2025.

Lee además
La Cena Blanca en Perico será el 7 de diciembre 
Egresados.

Cuándo y cómo será la Cena Blanca 2025 en Perico
Foto archivo.
Promo.

¿Cuándo y dónde se realizará la Cena Blanca 2025 en Palpalá?

En ese sentido, Bianca, una de las integrantes de este proyecto habló con TodoJujuy.com y comentó que "nosotros somos de la Escuela Sarmiento, la iniciativa surgió de nuestras profesoras para darle un beneficio a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder al peinado, maquillaje, corte de cabello, uñas, etc. Todo lo que nosotros hacemos es unisex, para varones y mujeres".

Cena Blanca
Se viene la Cena Blanca (foto ilustrativa).

Se viene la Cena Blanca (foto ilustrativa).

"Nos encantó la idea de poder ayudar, de poner un granito de arena en esta situación tan complicada que pasa mucha gente y que puedan alivianar gastos. Que todos los chicos puedan participar y tengan el beneficio de esta ayuda", añadió.

Para ayudar, pueden comunicarse a los siguientes números d contacto: Bianca Álvarez Prado- 3884552629 o al 3885879629 - Analía Leyton (mandar mensaje para coordinar el día).

Asimismo destacó que "la semana que viene vamos a hacer las pruebas de peinado y todo lo que necesiten los chicos. Pueden ser diferentes tipos de peinados, todo dependiendo de lo que les gusta porque la noche es de ellos. Si el día del peinado pueden asistir con el vestido y traje sería perfecto porque vamos a contar con una maquina 360 para que todos se saquen fotos y tengan el video de su look de ese día".

Cuál será el menú para la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy

El Menú Joven fue el más votado por los alumnos de los distintos colegios de la provincia. Esta propuesta gastronómica incluye una recepción con variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados, seguida de un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas. El postre, junto con la bebida libre sin alcohol y la tradicional pata flambeada para el cierre, completan la propuesta que acompañará una de las noches más esperadas del año para los estudiantes jujeños.

La alternativa que no fue seleccionada, conocida como Menú Tradicional, ofrecía una propuesta más clásica. Incluía también una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips salados, pero proponía como plato principal lomo o pollo con papas Mi Glass, además de postre, bebida sin alcohol y pata flambeada al final del evento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo y cómo será la Cena Blanca 2025 en Perico

¿Cuándo y dónde se realizará la Cena Blanca 2025 en Palpalá?

A un mes de la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy: los detalles

Se hizo la degustación del menú para la Cena Blanca 2025

Bajó el consumo de la hoja de coca en Jujuy por el aumento de precios

Lo que se lee ahora
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Autonomía Política de Jujuy.
Hito.

Hoy se conmemora la Autonomía Política de Jujuy y es "día no laborable"

Cloudflare, empresa clave de la infraestructura de internet, registra una falla en su red global. No es tu WiFi: es un problema en uno de los “puentes” centrales de la red.
Tecnología.

Caída masiva de internet: qué es Cloudflare y por qué fallan las aplicaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel