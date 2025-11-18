Cena Blanca 2025: alumnos de la escuela Sarmiento ofrecen peinados y cortes gratis

Se viene la Cena Blanca 2025 en las distintas localidades de la provincia de Jujuy y desde la Escuela Sarmiento están promoviendo una iniciativa solidaria para los egresados que más necesitan.

En ese sentido, Bianca, una de las integrantes de este proyecto habló con TodoJujuy.com y comentó que "nosotros somos de la Escuela Sarmiento, la iniciativa surgió de nuestras profesoras para darle un beneficio a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder al peinado, maquillaje, corte de cabello, uñas, etc . Todo lo que nosotros hacemos es unisex, para varones y mujeres".

"Nos encantó la idea de poder ayudar, de poner un granito de arena en esta situación tan complicada que pasa mucha gente y que puedan alivianar gastos. Que todos los chicos puedan participar y tengan el beneficio de esta ayuda", añadió.

Para ayudar, pueden comunicarse a los siguientes números d contacto: Bianca Álvarez Prado- 3884552629 o al 3885879629 - Analía Leyton (mandar mensaje para coordinar el día).

Asimismo destacó que "la semana que viene vamos a hacer las pruebas de peinado y todo lo que necesiten los chicos. Pueden ser diferentes tipos de peinados, todo dependiendo de lo que les gusta porque la noche es de ellos. Si el día del peinado pueden asistir con el vestido y traje sería perfecto porque vamos a contar con una maquina 360 para que todos se saquen fotos y tengan el video de su look de ese día".

Cuál será el menú para la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy

El Menú Joven fue el más votado por los alumnos de los distintos colegios de la provincia. Esta propuesta gastronómica incluye una recepción con variedad de sándwiches de miga, empanadas y chips salados, seguida de un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o sándwich de hamburguesa con papas fritas. El postre, junto con la bebida libre sin alcohol y la tradicional pata flambeada para el cierre, completan la propuesta que acompañará una de las noches más esperadas del año para los estudiantes jujeños.

La alternativa que no fue seleccionada, conocida como Menú Tradicional, ofrecía una propuesta más clásica. Incluía también una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips salados, pero proponía como plato principal lomo o pollo con papas Mi Glass, además de postre, bebida sin alcohol y pata flambeada al final del evento.