martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 11:52
Seguridad Vial.

Manejaba con 2,33 de alcoholemia en La Quiaca

Inspectores municipales de La Quiaca intervinieron en dos situaciones donde constataron altos niveles de alcoholemia en conductores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alcoholemia en La Quiaca.

Alcoholemia en La Quiaca.

Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown
Ciudad Cultural.

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca
“Ellos siguen libres y a nosotros nos cambiaron la vida”: el reclamo de familiares tras nuevas suspensiones en la Justicia video
Justicia.

"No terminamos de cerrar el duelo": familias de víctimas viales reclaman justicia y audiencias sin demoras

En la primera intervención, los agentes detectaron a un grupo de personas consumiendo alcohol dentro de un auto estacionado. Al ver la presencia municipal, el vehículo se retiró de manera rápida de la zona. Esto obligó al personal de tránsito a iniciar un recorrido para dar nuevamente con el rodado, que fue localizado tras un operativo de rastrillaje.

Una vez identificado el vehículo, los inspectores labraron el acta correspondiente y solicitaron apoyo a la fuerza provincial, ya que los ocupantes se negaban a descender. Durante la constatación, uno de ellos arrojó un nivel de 2,33 de alcohol en sangre.

Otro caso con ingesta de alcohol en la vía pública

En un segundo hecho, registrado en otro punto de la ciudad y sin relación con el anterior, inspectores observaron a personas consumiendo bebidas alcohólicas en un vehículo. Allí se procedió a identificar a los involucrados y a labrar un acta preventiva. No hubo resistencia y el control se desarrolló de manera normal.

Ambas situaciones quedaron registradas para su procesamiento administrativo y no hubo incidentes mayores más allá de la actuación preventiva.

Alcoholemia (1)

Cómo afecta el alcohol

En términos médicos y de seguridad vial, el alcohol en sangre afecta de manera progresiva el funcionamiento del cuerpo y la capacidad de conducción. A mayor concentración, mayor deterioro de funciones esenciales:

Efectos del alcohol en el organismo

  • Reduce la coordinación motora y la capacidad de reacción.
  • Disminuye la atención y el enfoque visual.
  • Alteración del equilibrio y la percepción espacial.
  • Aumento de la somnolencia o euforia momentánea.
  • Afecta la toma de decisiones y la evaluación del riesgo.

Riesgo específico para la conducción

  • Retraso en la respuesta ante un freno inesperado.
  • Menor control sobre el volante.
  • Aumento de maniobras imprudentes.
  • Mayor probabilidad de cometer errores en la apreciación de distancia y velocidad.

Niveles altos de alcoholemia. En esos rangos se observa:

  • Fuerte deterioro del equilibrio.
  • Lenguaje confuso.
  • Sensación de falsa seguridad.
  • Pérdida significativa de reflejos.
  • Riesgo extremo de pérdida de control motriz.

Temas
