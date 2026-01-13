miércoles 14 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 20:28
Ordenanzas.

Paso de la Patria flexibilizó la alcoholemia cero y busca atraer más turistas

Tras los cambios en la alcoholemia y venta de alcohol, en Paso de la Patria se adaptan al turismo veraniego.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cambiosen Paso de la Patria

Cambios en Paso de la Patria

Paso de la Patria avanzó con cambios vinculados al turismo, como el régimen de Alcoholemia Cero para conductores particulares, que ahora pueden circular con hasta 0,5 g/l. En Canal 4 habló Darío Villan, periodista de esa ciudad.

Destacó que los cambios se dieron tras la reunión del intendente Oscar García con la Cámara de Prestadores del Servicio y la Cámara de Comercio y “ellos le han volcado la inquietud. Los turistas venían y no podían tomar un vasito de vino en un restaurante”.

Resaltó que los visitantes se quejaban por esta ordenanza, ya que los esperaban los agentes de tránsito y recibían la multa si habían tomado, aunque sea un poco. “Quieren comer algún pescadito y no pueden tomarse un vasito de vino blanco o tinto”.

“Esto se veía en años anteriores, estaban los inspectores de tránsito que realizaban alcoholemias y generaban bastantes problemas”, y dijo que por esa situación, “algún turista al ver que son altas las multas por el tema de la alcoholemia, estaban un día más y se iban”.

Qué opina el ciudadano de Paso de la Patria

“Yo creo que ha caído bien en el vecino esta medida”, dijo Darío, aunque admitió que “hay opiniones de todo tipo, sinceramente, hay algunos que no están de acuerdo, hay otros que sí están de acuerdo”, y pidió que “seamos responsables todos”.

Dijo que en esta primera quincena del mes de enero con la nueva implementación, “realmente las cosas han sucedido bien, no hubo accidentes, sigue habiendo el control de alcoholemia, pero hasta ahora, no ha habido ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema”, destacó.

Los otros cambios

Paso de la Patria avanzó también con cambios vinculados al uso de espacios públicos. Se amplió el horario de permanencia en playas y en la costanera, lo que permite que familias y turistas permanezcan en la playa durante la noche, algo que antes estaba limitado por ordenanza.

“Fue uno de los pedidos de los paradores. Los que vienen a invertir en Paso de la Patria se preparan con espectáculos”, y dijo que la venta de alcohol a mayores de 18 años estaba hasta las 23 horas y hoy se estiró hasta las 5 de la mañana.

Es para aquellos paradores que tengan espectáculos en vivo. “Hasta las 5 de la mañana puede estar funcionando un parador comedor, donde la gente cena y mira el espectáculo. Los paradores que no lo tengan, funcionan hasta las 2 de la mañana”.

Aclaró que los comercios estables también pueden vender bebidas alcohólicas hasta las 5 de la mañana, pero no a los menores de edad. “Se trató de flexibilizar todo”, dijo el periodista buscando favorecer al turismo de todo tipo.

“Los privados y la municipalidad de Paso de la Patria, trabajan mancomunadamente para que el turismo se sienta de alguna manera tranquilo para disfrutar las noches que se viven. Hay una flexibilización controlada”, cerró Villán.

