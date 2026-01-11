Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas

Paso de la Patria avanza con cambios vinculados al uso de espacios públicos y al esquema de tránsito local. En ese marco, se amplió el horario de permanencia en playas y costanera y la medida se enmarca en la reciente derogación del régimen de Alcoholemia Cero para conductores particulares, que ahora pueden circular con hasta 0,5 g/l . La información fue brindada por el juez de Faltas Francisco Giménez , en diálogo con Radio Libertad, al explicar las modificaciones implementadas.

Según indicó Giménez, con el nuevo esquema se permite que familias y turistas permanezcan en la playa durante la noche, algo que antes estaba limitado por ordenanza. “Antes, a las dos de la mañana se desalojaba la playa. Hoy la gente puede quedarse, disfrutar de la costanera, escuchar música o tomar tereré”, señaló. También agregó que, en ese contexto, “hay muchas familias que no van a consumir alcohol, sino a pasar un buen momento”.

El juez remarcó que la modificación responde a un reclamo sostenido de visitantes y residentes, que señalaban restricciones para permanecer en espacios públicos durante la noche. “Había un grupo de seguridad privada y presencia policial que a las dos de la mañana pedía que la gente se retire. Eso generaba malestar y afectaba directamente al turismo familiar”, explicó.

Con el nuevo régimen, la permanencia nocturna en playas y costanera queda permitida, de acuerdo con lo señalado, dentro de las normas de convivencia y bajo un esquema de controles preventivos.

Alcoholemia y controles: límites para particulares, motos y profesionales

En relación al tránsito, Giménez precisó que para conductores particulares el límite quedó fijado en 0,5 g/l, mientras que para motociclistas el tope es de 0,2 g/l. En el caso de conductores profesionales, se mantiene la tolerancia cero, según lo informado.

En paralelo, se indicó que la ampliación de horarios se acompaña de mayor presencia de fuerzas de seguridad, especialmente en sectores de mayor concurrencia. “Hay un acuerdo con la Policía de la Provincia. Se trabaja con policía montada e infanto-juvenil, sobre todo en los paradores, para evitar disturbios”, detalló el juez. También señaló que el enfoque planteado es preventivo: “La policía está para intervenir cuando hay disturbios, pero el enfoque es preventivo, no punitivo”.

Respecto al consumo de alcohol y la actividad comercial, Giménez aclaró que continúan vigentes ordenanzas que regulan venta y consumo. Si bien los comercios pueden funcionar 24 horas, el consumo dentro de los locales o en espacios externos se permite solo hasta las 2 de la madrugada. “Después de ese horario se puede vender, pero no se permite que la gente permanezca consumiendo en el lugar”, indicó.

Finalmente, el juez remarcó que en rutas provinciales y nacionales la alcoholemia continúa siendo cero. En ese sentido, sostuvo que “en los controles de salida no hubo secuestros” y que, según lo señalado, “la gente tomó conciencia de que, si va a salir a la ruta, el conductor tiene que estar en cero”.