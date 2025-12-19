viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 07:55
Escapadas.

¡No es Paso de la Patria! Las maravillosas playas de Corrientes ideales para el verano

A orillas del río Paraná, se destaca por sus más de 15 kilómetros de playas en la provincia de Corrientes, actividades recreativas para todas las edades.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Ituzaingó, Corrientes.

Ituzaingó, Corrientes.

Con más de 15 kilómetros de playas de arena fina, Ituzaingó ofrece ocho paradores completamente equipados. Cada uno brinda servicios de gastronomía, alquiler de sombrillas y sillas, canchas de vóley y fútbol, y zonas de boyado para disfrutar con seguridad. Además, durante la temporada de verano, la ciudad se llena de vida con espectáculos musicales, desfiles y opciones para quienes buscan adrenalina, como el alquiler de motos de agua.

Ituzaingó, Corrientes.
Ituzaingó, Corrientes.

Ituzaingó, Corrientes.

Compromiso con la accesibilidad

Uno de los aspectos destacados de Ituzaingó es su apuesta por la inclusión. Las playas cuentan con rampas de acceso y sillas anfibias, permitiendo que personas con discapacidad puedan disfrutar del río Paraná y de todas las actividades que ofrece la ciudad. Este esfuerzo busca promover la igualdad y garantizar que todos los visitantes vivan una experiencia inolvidable.

Ituzaingó, Corrientes.
Ituzaingó, Corrientes.

Ituzaingó, Corrientes.

Pesca y aventura en el río Paraná

El río Paraná es el escenario perfecto para los amantes de la pesca deportiva, una actividad que atrae tanto a locales como a turistas extranjeros. En Ituzaingó, existen múltiples operadores especializados que organizan excursiones con guías expertos, ofreciendo una experiencia completa que incluye el alquiler de embarcaciones y equipos. Este deporte no solo permite conectarse con la naturaleza, sino también disfrutar de las aguas cristalinas que caracterizan a esta región, gracias a la cercanía con la represa de Yacyretá.

Cultura y tradición

Además de sus playas y actividades acuáticas, Ituzaingó posee una rica historia que se refleja en sus museos y monumentos. Fundada en 1864 por el navegante italiano Bernardino Valle, esta ciudad combina el encanto de su pasado con la modernidad de su presente. La construcción de la represa de Yacyretá, iniciada en 1958, es otro hito que marcó su desarrollo y que hoy atrae a visitantes interesados en conocer más sobre esta obra de ingeniería.

Ituzaingó, Corrientes.
Ituzaingó, Corrientes.

Ituzaingó, Corrientes.

Hospedaje y gastronomía

La ciudad ofrece una amplia variedad de alojamientos para todos los presupuestos, desde hoteles y cabañas hasta campings. Además, su oferta gastronómica incluye restaurantes con platos típicos de la región, bares y discotecas para quienes buscan disfrutar de la noche correntina.

Un destino para todos

Ituzaingó no solo es un paraíso para los amantes de las playas y los deportes acuáticos, sino también un espacio donde la accesibilidad, la naturaleza y la cultura convergen. Este verano, descubrí todo lo que este rincón de Corrientes tiene para ofrecer y dejate conquistar por su belleza y hospitalidad.

