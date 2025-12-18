Salta: el Senado aprobó agravar las penas para los "trapitos"

El Senado de Salta aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por el intendente de la capital, Emiliano Durand y por el senador Gustavo Carrizo , que eleva las sanciones contra los llamados “trapitos” .

La iniciativa agrava las penas a las personas que pretenden, indebidamente, el cobro por estacionamiento, cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública , y a la vez pretenden evitar los incidentes que se vienen registrando.

El cuerpo deliberativo dio media sanción a las modificaciones en la Ley de Contravenciones , la cual propone darle a la policía una herramienta legal para impedir la comisión de graves hechos y evitar que los conductores paguen lo pedido.

El Senado de Salta endureció las penas a trapitos El Senado de Salta endureció las penas a trapitos

“Son organizaciones que aparecen colaborando con los conductores para facilitar la maniobra de estacionamiento, pero, una vez el vehículo estaciona, exigen el pago de estacionamiento u ofrecen el servicio de limpieza o cuidado”, dijo el senador Jorge Soto.

Qué sanciones recibirán los trapitos en Salta

La resolución establece un aumento en la pena de arresto, que podrá llegar hasta 40 días de cumplimiento efectivo, duplicando el máximo actual previsto en la normativa vigente, que es de 20 días. También prevé agravantes cuando la víctima sea una mujer, cuando el cobro ilegal se realice durante eventos masivos o en zonas cercanas a parques, paseos públicos y espacios recreativos.

Las penas serán de cumplimiento efectivo cuando se compruebe la existencia de una organización detrás de esta actividad. Los costos de los días multa serán de 10 litros de la nafta más cara. En esos casos, se prevé arresto efectivo, con especial énfasis en los jefes u organizadores.

Salta avanza contra los "trapitos" (Foto ilustrativa) Salta avanza contra los “trapitos" (Foto ilustrativa)

Qué pruebas serán válidas

Los ideólogos de la propuesta indicaron que serán elementos de pruebas para las penas las denuncias, grabaciones, vídeos de cámaras de seguridad, informes policiales y testimonios, además del material que aporten las víctimas.