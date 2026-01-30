Salta inicia este sábado el cronograma de pagos al sector público

Mañana comienza el pago de sueldos a los empleados públicos de Salta.

La administración provincial de Salta informó oficialmente que el sábado 31 de enero se acreditarán los pagos correspondientes a enero de 2026 para todos los agentes que integran el sector público. La liquidación se realizará de manera conjunta en un único día.

Mañana comienza el pago de sueldos a los empleados públicos de Salta. Todos los sectores públicos que recibirán el pago de enero 2026 La acreditación de los pagos alcanzará al personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes y demás áreas estatales, conforme al calendario establecido, asegurando que los salarios estén disponibles sin demoras.

El Gobierno de la Provincia confirmó que el próximo sábado 31 de enero se realizará el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2026. Desde la cartera de Economía y Servicios Públicos destacaron que respetar las fechas de pago es consecuencia de una gestión ordenada de los fondos estatales, orientada a ofrecer estabilidad y seguridad a quienes se desempeñan en el ámbito público.

El depósito se efectuará en una sola jornada. La disposición beneficia a un amplio universo de agentes provinciales y se enmarca en la línea de acción del Gobierno local de honrar en tiempo y forma los compromisos salariales asumidos.

