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8 de junio de 2026 - 17:22
Polémica

La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel

En La Rioja, un docente condenado por abuso sexual de menores obtuvo el título de psicopedagogo mientras cumple su condena en prisión. El hecho generó polémica en la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel.&nbsp;

La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel. 

Un maestro que fue condenado por abuso sexual de menores en La Rioja se recibió en la cárcel de psicopedagogo, pero de todas maneras se informó que no será matriculado para proteger a niños y adolescentes. Los detalles, en la nota.

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Polémica en La Rioja: fue condenado por abuso sexual y se recibió de psicopedagogo en la cárcel

Walter Denis Pereyra Fincatti fue condenado a diez años de prisión de cumplimiento efectivo por hallarlo culpable de “abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación de la víctima y promoción a la corrupción de menores agravado por ser el encargado de la educación de la víctima –dos hechos-, en concurso ideal”.

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Mientras cumple su condena, se dedicó a estudiar y recientemente el Servicio Penitenciario de La Rioja informó su graduación como psicopedagogo, luego de obtener un 8 en el examen final.

La foto se viralizó a los minutos y en ella se muestra a la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, junto con el condenado, ambos sosteniendo el cartel de recibido.

Este logro histórico, realizado en un contexto de privación de libertad, consolida el rol social de la Educación Superior Pública como herramienta de inclusión y transformación”.

Minutos después, la publicación recibió numerosos comentarios críticos, principalmente por la carrera universitaria elegida por el condenado, vinculada al estudio y acompañamiento de menores en procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Colegio Profesional de Psicopedagogos se hizo eco de la noticia y emitió un comunicado en el que confirmó que Fincatti “no podrá matricularse en nuestra institución ni en ninguna otra del país”.

En el escrito indicaron cuáles son los pasos a seguir para solicitar una matriculación, puntos que el acusado no cumple:

  • Cumplimiento de la Ley Provincial N°10.825: el artículo 43 establece los requisitos obligatorios e indispensables para obtener la matrícula profesional, entre ellos, presentar el Certificado de Antecedentes Penales.
  • Prioridad absoluta: ante cualquier solicitud, se prioriza de forma innegociable la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
  • Intervención del Tribunal de Disciplina: los casos complejos se derivan inmediatamente a la comisión de ética para un análisis exhaustivo junto con asesoramiento legal.
  • Coordinación nacional: se pone en conocimiento de la situación a la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) y sus colegios integrantes para evaluar implicancias en otras jurisdicciones.

Tello, la titular del Colegio, expresó su malestar por la forma en que se comunicó la noticia y cuestionó a la institución educativa involucrada.

Hubo un mal manejo de la información. Esto genera un impacto muy fuerte en las familias y en quienes defendemos los derechos de los niños”, sostuvo.

La Rioja: el caso que indigna en la provincia

Entre 2017 y 2018, el condenado, en calidad de profesor de clases de apoyo de la víctima de 8 años, aprovechó las circunstancias de encontrarse solos en la clase, en su domicilio particular, para llevarla a la cama de la habitación, donde la sometió a tocamientos impúdicos en sus partes íntimas, haciendo también que ella le tocara los genitales.

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En la investigación se estableció que el docente se excusaba de que se trataba de una práctica de un juego que consistía en que, quien perdía, debía quitarse una prenda de vestir; advirtiéndole en cada ocasión a la niña que no debía contarle a nadie lo que hacían juntos porque él quedaría sin trabajo.

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