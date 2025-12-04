Rescataron a un perro que estaba atrapado en un canal del Dique La Ciénaga

Rescate en un canal de Dique La Ciénaga

Personal de la División Rescate y Salvamento de Bomberos, en la mañana del miércoles 3 de diciembre, iniciaron un proceso de rescate de un perro que había caído en un canal ubicado a pocos metros del Dique La Ciénaga. Según detallaron, el trabajo fue positivo y el animal fue salvado con total éxito.

Detalles del rescate en el Dique La Ciénaga Alrededor de las 11:15 horas del último miércoles, el equipo de División Rescate y Salvamento se dirigió a avenida Charles Guide, cerca del Dique La Ciénaga.

En esas circunstancias, los agentes iniciaron el rescate del pastor alemán atrapado en el canal. Tras el proceso, lograron asegurar y extraer al animal, el cual fue salvado en perfectas condiciones.

dique la cienaga jujuy.jpg Dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy por crueldad animal El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó una condena en un caso de crueldad animal tras un acuerdo de Juicio Abreviado presentado por el fiscal ambiental, Javier Sánchez Serantes. La audiencia se realizó el pasado 2 de diciembre de 2025 y estuvo a cargo de la Jueza con funciones de Control Ambiental, Laura Flores, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.

Los dos imputados fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de crueldad animal y recibieron una pena de seis meses de prisión en ejecución condicional. La sentencia incluye varias medidas de resguardo obligatorias: Firma periódica en un libro de cauciones.

Realización de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas.

Prohibición de acercarse o tener contacto con animales hasta completar dicha capacitación.

Prohibición de actos de hostigamiento hacia la denunciante y testigos.

Donación de 50 kilos de alimento balanceado para perros por parte de cada imputado a la Sociedad Protectora de Animales, en un plazo de quince días.

