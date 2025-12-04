jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 08:20
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Dos personas fueron condenadas a 6 años de prisión condicional por crueldad animal en San Salvador de Jujuy. Además deberán cumplir con ciertas medidas.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa&nbsp;

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) obtuvo una condena en un caso de crueldad animal tras un acuerdo de Juicio Abreviado presentado por el fiscal ambiental, Dr. Javier Sánchez Serantes.

La audiencia se realizó el 2 de diciembre de 2025 y estuvo a cargo de la Jueza con funciones de Control Ambiental, Dra. Laura Flores, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.

maltrato animal.jpg
Buscan frenar el maltrato y la crueldad animal en Jujuy.

Buscan frenar el maltrato y la crueldad animal en Jujuy.

Detalles de la condena

Los dos imputados fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de Crueldad Animal y recibieron una pena de seis meses de prisión en ejecución condicional.

La sentencia incluye varias medidas de resguardo obligatorias:

  • Firma periódica en un libro de cauciones.

  • Realización de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas.

  • Prohibición de acercarse o tener contacto con animales hasta completar dicha capacitación.

  • Prohibición de actos de hostigamiento hacia la denunciante y testigos.

  • Donación de 50 kilos de alimento balanceado para perros por parte de cada imputado a la Sociedad Protectora de Animales, en un plazo de quince días.

Situación procesal de los imputados

En la misma resolución, la magistrada dispuso el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre los imputados desde quince días antes. Tras la homologación del acuerdo, ambos recuperaron su libertad bajo las condiciones fijadas por la condena condicional.

El rol del MPA en la protección animal

El Ministerio Público de la Acusación destacó que este tipo de causas forma parte de su tarea de investigación y persecución de delitos ambientales y de maltrato animal. El organismo remarcó que busca garantizar que quienes incurran en estas conductas enfrenten las consecuencias legales, promoviendo así el respeto y la responsabilidad hacia todos los seres vivos.

Cómo va a estar el clima en Jujuy para la Cena Blanca 2025

