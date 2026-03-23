Gimnasia premia a sus socios con viajes para alentar al Lobo en Chaco

En el marco de la celebración por sus 95 años de vida institucional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy lanzó una iniciativa especial para sus socios : el sorteo de dos viajes completos a Chaco para alentar al equipo en condición de visitante.

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El premio incluye traslado ida y vuelta vía terrestre, estadía y entradas para presenciar el encuentro que el “Lobo” disputará este viernes 27 de marzo frente a Chaco For Ever, en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional.

El sorteo se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 18 horas y será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del club, permitiendo que todos los socios puedan seguir de cerca la instancia.

Desde la institución remarcaron que la participación está destinada exclusivamente a aquellos socios que tengan su cuota al día, como forma de reconocer y premiar el compromiso con el club.

De esta manera, Gimnasia no solo celebra su historia, sino que también fortalece el vínculo con sus hinchas, brindándoles la posibilidad de acompañar al equipo fuera de casa en un partido clave del campeonato.

Dos partidos seguidos como visitante

El equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará dos compromisos consecutivos fuera de casa. Tras el encuentro ante Tristán Suárez en Ezeiza, el conjunto jujeño disputará la Fecha 7 también como visitante.

En esta oportunidad, enfrentará a Chaco For Ever por la fecha interzonal. El partido está programado para el viernes 27 de marzo, desde las 21:30 horas, en el Estadio Juan Alberto García.

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.