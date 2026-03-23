lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 15:17
Deportes.

Gimnasia premia a sus socios con viajes para alentar al Lobo en Chaco

En el marco de sus 95 años, Gimnasia sorteará dos viajes completos para acompañar al equipo en una nueva fecha de la Primera Nacional.

Por  Judith Girón
Gimnasia de Jujuy cumple 95 años y sorteará dos viajes para alentar al equipo.&nbsp;

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años y sorteará dos viajes para alentar al equipo. 

Lee además
atletico tucuman vencio a gimnasia 1 a 0 en el monumental de tucuman

Atlético Tucumán venció a Gimnasia 1 a 0 en el Monumental de Tucumán
independiente riv. (m) derroto 3-2 a gimnasia en un partidazo

Independiente Riv. (M) derrotó 3-2 a Gimnasia en un partidazo

El premio incluye traslado ida y vuelta vía terrestre, estadía y entradas para presenciar el encuentro que el “Lobo” disputará este viernes 27 de marzo frente a Chaco For Ever, en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional.

El sorteo se realizará en vivo y está destinado a socios con cuota al día

El sorteo se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 18 horas y será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del club, permitiendo que todos los socios puedan seguir de cerca la instancia.

Desde la institución remarcaron que la participación está destinada exclusivamente a aquellos socios que tengan su cuota al día, como forma de reconocer y premiar el compromiso con el club.

De esta manera, Gimnasia no solo celebra su historia, sino que también fortalece el vínculo con sus hinchas, brindándoles la posibilidad de acompañar al equipo fuera de casa en un partido clave del campeonato.

Dos partidos seguidos como visitante

El equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará dos compromisos consecutivos fuera de casa. Tras el encuentro ante Tristán Suárez en Ezeiza, el conjunto jujeño disputará la Fecha 7 también como visitante.

En esta oportunidad, enfrentará a Chaco For Ever por la fecha interzonal. El partido está programado para el viernes 27 de marzo, desde las 21:30 horas, en el Estadio Juan Alberto García.

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

  • Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atlético Tucumán venció a Gimnasia 1 a 0 en el Monumental de Tucumán

Independiente Riv. (M) derrotó 3-2 a Gimnasia en un partidazo

Mantarrayas Jujuy dominó el Desafío Campo Alegre y lideró el circuito de aguas abiertas

El jujeño Fabio Mamaní ganó la maratón de la Policía de Salta

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Lo que se lee ahora
Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel