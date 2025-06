Los Pumas jugarán un partido histórico vs British & Irish Lions en Dublín

Rugby. Los Pumas 7s arrasaron con Australia y se consagraron campeones del Seven de Perth

Aunque el partido no forma parte oficial del calendario de la World Rugby , el encuentro, programado para las 16 (hora argentina) y que será transmitido por Disney+ , destaca por su importancia histórica y la tradición que lo acompaña.

El enfrentamiento no forma parte de las fechas oficiales destinadas a partidos amistosos, por lo que los clubes no tienen la obligación de liberar a sus jugadores profesionales para la convocatoria. Esto dificultó la labor del entrenador , quien debió conformar el plantel con los jugadores que estaban disponibles , incluyendo a aquellos provenientes de equipos europeos que ya finalizaron sus competencias, además de integrantes de las franquicias de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y clubes nacionales.

El conjunto liderado por Felipe Contemponi jugará con el combinado que reunió a las figuras de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.

Entre las bajas más destacadas figuran jugadores que participan en el Top 14 de Francia, cuyos equipos continúan disputando los playoffs. Entre los nombres que no pudieron ser convocados están Mateo Carreras, Rodrigo Bruni, Lucas Paulos, Marcos Kremer, Benjamín Urdapilleta, Bautista Delguy, Facundo Isa, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Efraín Elías y Guido Petti. No obstante, Joel Sclavi, del Stade Rochelais, fue una excepción, ya que su equipo no logró avanzar a esta instancia del certamen.

Además, el plantel incluye a varios jugadores que actúan en la Premiership inglesa, entre ellos Julián Montoya, Juan Martín González, Santiago Carreras, Santiago Grondona, Rodrigo Isgró, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Lucio Cinti, Santiago Cordero y Mayco Vivas, entre otros. A este grupo se suman Pablo Matera, quien milita en la liga japonesa, y Tomás Albornoz, que compite en el campeonato italiano.

Los Pumas afrontarán este viernes un partido histórico en Europa.

La formación también se completa con integrantes de las tres franquicias argentinas que participan en el Super Rugby Américas (SRA): Dogos XV, Pampas y Tarucas. Sin embargo, los jugadores de Dogos XV llegan con mayor desgaste físico tras haber disputado la final del torneo frente a Peñarol la semana pasada, mientras que los miembros de Pampas y Tarucas presentan mejores condiciones atléticas para el encuentro.

La ausencia de varios jugadores consagrados abre la puerta para que nuevas promesas del rugby argentino tomen protagonismo y comiencen a forjar su propia trayectoria vistiendo la camiseta celeste y blanca.

En tanto, el conjunto europeo armó un plantel integrado por 13 forwards y 11 backs, en el que sobresalen figuras destacadas como Ellis Genge, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Tom Curry, Henry Pollock, Huw Jones y Tomos Williams, entre otros.

Felipe Contepomi buscará conformar el mejor equipo posible.

El duelo entre Los Pumas y los British & Irish Lions representa una ocasión excepcional para enfrentarse a uno de los equipos más icónicos del rugby mundial. A pesar de las limitaciones en la disponibilidad de jugadores, Felipe Contepomi intentará sacar el máximo provecho de los recursos que tiene a su alcance para conformar un equipo competitivo y estar a la altura en un partido que quedará marcado en la historia.

Formaciones:

British & Irish Lions: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Finlay Bealham, 4. Tadhg Beirne, 5. Maro Itoje (C), 6. Tom Curry, 7. Jac Morgan, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. Fin Smith, 11. Duhan van der Merwe, 12. Bundee Aki, 13. Sione Tuipulotu, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Ronan Kelleher, 17. Pierre Schoeman, 18. Tadhg Furlong, 19. Scott Cummings, 20. Henry Pollock, 21. Tomos Williams, 22. Elliot Daly, 23. Mack Hansen.

Los Pumas disputarán un partido histórico.

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Santiago Grondona, 20. Joaquín Moro, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Santiago Cordero.