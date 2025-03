Los Pumas 7s le ganaron a Francia y son campeones del Seven de Hong Kong

Los Pumas 7s le ganaron a Francia por 12-7 y se consagraron campeones del Seven de Hong Kong , el quinto torneo del circuito mundial de la temporada 2024-2025 de la World Rugby, logrando así su séptimo título en ese país.

Los Pumas se impusieron desde el inicio, pero no pudieron quebrar a los europeos en el primer tiempo. En el complemento, Álvarez abrió el tanteador con una jugada de fuerza cerca del ingoal. Moneta dejó atrás a todos y apoyó debajo de los palos con una corrida espectacular. Francia logró descontar sobre el final con un try de Gregoire Arfeuil, pero no alcanzó para revertir el resultado.