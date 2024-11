Simuló llorar delante de su loro y la reacción del animal no fue la esperada: el video

Sin embargo, lo que ocurrió no fue lo que había anticipado, y rápidamente se volvió viral en las redes . El clip comenzó con la creadora de contenido diciendo: “ Broma a mi loro de que estoy muy triste y me pongo a llorar”, mientras tenía a Palu en su brazo.

La influencer intenta hacer una broma a su loro, pero este responde con una risa sonora.

Cuando empezó a simular su tristeza, en lugar de mostrar algún signo de consuelo, el ave reaccionó con una risa estruendosa que dejó completamente sorprendida a la influencer. Intentando detener las carcajadas del loro, Lucía le comentó: “No, pero no te rías”. Finalmente, aceptando la inesperada reacción de su mascota, cerró el momento con una sonrisa: “Sabés que si estás triste, que un loro te consuele no es la mejor opción. ¿O no? Te me cagaste de risa”.