Es viral: mujer fue mordida por una serpiente mientras estaba sentada en el inodoro

El 20 de diciembre , a las 4:30 a.m. , María Jaimes , vecina de Cedar Creek , Texas , vivió lo que ella misma calificó como una “situación muy aterradora”. Lo que normalmente era una acción cotidiana de ir al baño en plena oscuridad se convirtió en una pesadilla cuando una serpiente ratonera la atacó, mordiéndola en la pierna al momento de sentarse en el inodoro.

El problema de las serpientes en Texas

Texas es hogar de la mayor variedad de serpientes en Estados Unidos, con un total de 115 especies registradas, según Texas Parks and Wildlife. Aunque muchas de estas serpientes no representan un peligro, su presencia puede dar lugar a encuentros imprevistos. Las serpientes rata, como la que mordió a Jaimes, tienden a ocultarse en lugares oscuros y de fácil acceso, lo que podría haber sido el motivo de su presencia en el baño.

La serpiente que mordió a Maria Jaimes.

Alan Brown, jefe de operaciones de ABC Home and Commercial Services, explicó que tales incidentes son excepcionales. “En 25 años de experiencia en el control de plagas, nunca me he enfrentado directamente a este problema. Creo que es más bien una leyenda urbana, pero sucede”, declaró a KXAN.

Aunque son eventos poco comunes, Brown señaló que las serpientes pueden acceder al baño por diversas rutas, como las chimeneas de ventilación del techo, fisuras en las paredes o incluso tuberías de desagüe en mal estado. “Pueden contener la respiración y entrar por el inodoro, especialmente si hay una rotura en las tuberías o ratas en el alcantarillado”, señaló.

Las pautas de Texas Parks and Wildlife

Texas Parks and Wildlife ofrece pautas específicas para prevenir la invasión de serpientes y otras criaturas: es crucial sellar todas las posibles entradas, como espacios alrededor de tuberías, enchufes, puertas y ventanas. También recomiendan usar mortero para cerrar fisuras en cimientos de ladrillo y reforzar las construcciones de madera con materiales como malla metálica.

El esposo de Jaimes vendió los respiraderos del techo con alambre para prevenir futuras entradas de animales.

Después de vivir esta experiencia, Jaimes subrayó la relevancia de tomar precauciones: “Esto puede suceder, y lo único que quiero es que la gente esté alerta con sus sistemas de ventilación y se fije en lo que podría entrar a través del inodoro o el lavabo”.

El animal que sorprendió a Jaimes es una serpiente rata, una especie común en el oeste de América del Norte. Estas serpientes, que no son venenosas, se encuentran frecuentemente en Texas y otros estados como Luisiana, Arkansas y Oklahoma. Su tamaño promedio es de 1.8 metros, aunque algunos ejemplares pueden superar los 2.6 metros.

Las fotos rápidamente se difundieron en varias redes sociales, donde recibieron una gran cantidad de reacciones de usuarios asombrados por tan insólita aparición en el baño.