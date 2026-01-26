lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 12:16
Escapadas.

El enigmático Pueblo Perdido de Catamarca que guarda siglos de historia

Ubicado en la Quebrada del Tala, el Pueblo Perdido de Catamarca conserva vestigios de la cultura La Aguada. Todos los detalles.

viajes Todo Jujuy
El Pueblo Perdido de la Quebrada se presenta como uno de los sitios arqueológicos más relevantes de la provincia de Catamarca. El espacio se encuentra a unos cuatro kilómetros al oeste del centro de San Fernando del Valle de Catamarca, sobre la Ruta Provincial N° 4, en plena Quebrada del Tala, frente al Balneario Municipal y al río El Tala.

El sitio se ubica a unos 700 metros sobre el nivel del mar, sobre una meseta elevada que permite una amplia vista del entorno natural. Su cercanía con la ciudad lo convierte en un punto de interés frecuente tanto para visitantes locales como para turistas.

El lugar resguarda restos materiales que permiten conocer cómo vivían las comunidades originarias que habitaron esta zona hace más de 1.500 años.

Un testimonio de la cultura La Aguada

El Pueblo Perdido de la Quebrada representa un valioso registro de la cultura La Aguada en su etapa inicial. El conjunto arqueológico está compuesto por más de 40 recintos construidos con piedra, organizados alrededor de un espacio central que funcionaba como plaza.

Las viviendas contaban con techos elaborados con torta de barro o ramas entretejidas, técnicas propias de las sociedades prehispánicas de la región. La disposición de los recintos permite inferir formas de organización social y comunitaria.

Estos vestigios aportan información clave para comprender el desarrollo cultural y la ocupación del territorio en el noroeste argentino durante el período prehispánico.

El entorno natural del sitio

El paisaje que rodea al Pueblo Perdido de la Quebrada es uno de sus principales atractivos. En la zona se destacan grandes cardones, algunos de los cuales alcanzan los 10 metros de altura y poseen varios siglos de antigüedad.

La combinación entre patrimonio arqueológico y entorno natural genera un espacio de alto valor cultural y paisajístico. El clima seco y la vegetación típica de la región acompañan el recorrido por el sitio.

Durante el verano, las temperaturas suelen superar los 30 grados, mientras que en invierno las mínimas pueden acercarse a los 0 grados, lo que influye en la experiencia de visita a lo largo del año.

Centro de Interpretación y visitas

El predio cuenta con un Centro de Interpretación, donde se brinda información sobre la historia del lugar y las características de la civilización que habitó la Quebrada del Tala. El espacio propone un acercamiento didáctico al pasado prehispánico de la región.

El sitio permanece abierto todos los días, incluidos feriados, en el horario de 8 a 19. Las visitas guiadas se realizan en distintos turnos: 9, 10, 11, 16, 17 y 18 horas.

El acceso está habilitado para el público en general y resulta apto para recorridos educativos, turísticos y culturales.

Cómo llegar al Pueblo Perdido de la Quebrada

Para llegar desde el centro de San Fernando del Valle de Catamarca, se debe tomar la Ruta Provincial N° 4 hacia el oeste y recorrer aproximadamente cuatro kilómetros.

También existe la posibilidad de acceder en transporte público mediante las líneas de colectivo 101 y 101 A, que conectan el área urbana con la Quebrada del Tala.

La cercanía con la ciudad facilita la visita y posiciona al Pueblo Perdido de la Quebrada como una opción accesible para conocer el patrimonio arqueológico catamarqueño.

