Fixture de la Copa Libertadores 2026: cómo queda el calendario completo de partidos

Fixture Copa Libertadores 2026: calendario, partidos y cronograma.

Tras la realización del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, llevado a cabo el jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, repasamos el recorrido que tendrán los 32 equipos que integran el certamen, junto con la conformación de sus zonas y las fechas clave del calendario.

El trofeo de la Copa Libertadores. A continuación, conocé el fixture completo y el cronograma de partidos. La etapa de grupos del torneo dará inicio el martes 7 de abril, semana en la que se disputará la primera jornada en su totalidad. El calendario restante se organiza de la siguiente manera:

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 5 al 7 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo Así quedaron las fechas de cada grupo de la Copa Libertadores 2026 La Fase de Grupos de la Libertadores comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril. Grupo A Fecha 1

Cusco vs Flamengo

Independiente Medellín vs Estudiantes Fecha 2

Flamengo vs Independiente Medellín

Estudiantes vs Cusco Fecha 3 Estudiantes vs Flamengo

Independiente Medellín vs Cusco Fecha 4 Cusco vs Estudiantes

Independiente Medellín vs Flamengo Fecha 5 Flamengo vs Estudiantes

Cusco vs Independiente Medellín Fecha 6 Flamengo vs Cusco

Estudiantes vs Independiente Medellín Así quedaron los ocho grupos de la Copa Libertadores 2026. Grupo B Fecha 1 Coquimbo Unido vs Nacional

Tolima vs Universitario Fecha 2 Nacional vs Tolima

Universitario vs Coquimbo Unido Fecha 3 Universitario vs Nacional

Tolima vs Coquimbo Unido Fecha 4 Coquimbo Unido vs Universitario

Tolima vs Nacional Fecha 5 Nacional vs Universitario

Coquimbo Unido vs Tolima Fecha 6 Nacional vs Coquimbo Unido

Universitario vs Tolima Libertadores 2026. Grupo C Fecha 1 Deportivo La Guaira vs Fluminense

Independiente Rivadavia vs Bolívar Fecha 2 Fluminense vs Independiente Rivadavia

Bolívar vs Deportivo La Guaira Fecha 3 Bolívar vs Fluminense

Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira Fecha 4 Deportivo La Guaira vs Bolívar

Independiente Rivadavia vs Fluminense Fecha 5 Fluminense vs Bolívar

Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia Fecha 6 Fluminense vs Deportivo La Guaira

Bolívar vs Independiente Rivadavia Conocé el fixture y el calendario de partidos. Grupo D Fecha 1 U. Católica vs Boca

Barcelona SC vs Cruzeiro Fecha 2 Boca vs Barcelona SC

Cruzeiro vs U. Católica Fecha 3 Cruzeiro vs Boca

Barcelona SC vs U. Católica Fecha 4 U. Católica vs Cruzeiro

Barcelona SC vs Boca Fecha 5 Boca vs Cruzeiro

U. Católica vs Barcelona SC Fecha 6 Boca vs U. Católica

Cruzeiro vs Barcelona SC Fixture Copa Libertadores 2026. Grupo E Fecha 1 Independiente Santa Fe vs Peñarol

Platense vs Corinthians Fecha 2 Peñarol vs Platense

Corinthians vs Independiente Santa Fe Fecha 3 Corinthians vs Peñarol

Platense vs Independiente Santa Fe Fecha 4 Independiente Santa Fe vs Corinthians

Platense vs Peñarol Fecha 5 Peñarol vs Corinthians

Independiente Santa Fe vs Platense Fecha 6 Peñarol vs Independiente Santa Fe

Corinthians vs Platense La Fase de Grupos de la Libertadores comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada. Grupo F Fecha 1 Junior vs Palmeiras

Sporting Cristal vs Cerro Porteño Fecha 2 Palmeiras vs Sporting Cristal

Cerro Porteño vs Junior Fecha 3 Cerro Porteño vs Palmeiras

Sporting Cristal vs Junior Fecha 4 Junior vs Cerro Porteño

Sporting Cristal vs Palmeiras Fecha 5 Palmeiras vs Cerro Porteño

Junior vs Sporting Cristal Fecha 6 Palmeiras vs Junior

Cerro Porteño vs Sporting Cristal El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tuvo lugar el jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay. Grupo G Fecha 1 Always Ready vs Liga de Quito

Mirassol vs Lanús Fecha 2 Liga de Quito vs Mirassol

Lanús vs Always Ready Fecha 3 Lanús vs Liga de Quito

Mirassol vs Always Ready Fecha 4 Always Ready vs Lanús

Mirassol vs Liga de Quito Fecha 5 Liga de Quito vs Lanús

Always Ready vs Mirassol Fecha 6 Liga de Quito vs Always Ready

Lanús vs Mirassol Boca ya conoce sus rivales en la Copa Libertadores 2026. Grupo H Fecha 1 Rosario Central vs Independiente del Valle

Universidad Central vs Libertad Fecha 2 Independiente del Valle vs Universidad Central

Libertad vs Rosario Central Fecha 3 Libertad vs Independiente del Valle

Universidad Central vs Rosario Central Fecha 4 Rosario Central vs Libertad

Universidad Central vs Independiente del Valle Fecha 5 Independiente del Valle vs Libertad

Rosario Central vs Universidad Central Fecha 6 Independiente del Valle vs Rosario Central

Libertad vs Universidad Central Luego del sorteo que se realizó en Luque, el 19 de marzo, acá te contamos el camino de los equipos para levantar el título. Las otras fechas clave de la Libertadores 2026 Octavos de final Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto Cuartos de final Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre Semifinales Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

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