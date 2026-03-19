Día del Hombre: por qué se celebra el 19 de marzo y qué países adoptan esta fecha

Cada 19 de marzo , distintos países de América Latina celebran el denominado Día del Hombre , en coincidencia con la festividad de San José , una figura relevante dentro de la tradición cristiana vinculada con la paternidad , el trabajo y la responsabilidad .

La elección de esta fecha tiene un origen religioso . San José, esposo de la Virgen María y considerado el padre terrenal de Jesús , es tomado como un modelo de referencia dentro del núcleo familiar. Por ese motivo, esta conmemoración se asocia a valores tradicionalmente relacionados con el rol masculino en el ámbito del hogar .

No obstante, no es una conmemoración extendida a nivel global . A escala internacional, el Día del Hombre se celebra el 19 de noviembre . Esta fecha plantea una perspectiva distinta a la vinculada con el rol paterno . En su lugar, pone el foco en la salud de los hombres y busca además cuestionar y reducir los estereotipos asociados a la masculinidad.

En países como Colombia , Bolivia , México y Honduras , el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo , en simultáneo con la festividad de San José .

La elección de esta jornada responde a un motivo simbólico: se busca resaltar los valores de humildad, esfuerzo y responsabilidad asociados a esta figura, destacando su papel como modelo de padre. Por este motivo, en países como España, Italia y Portugal, esta misma fecha también coincide con la celebración del Día del Padre.

En algunos países de Europa el Día del Hombre coincide con el Día del Padre por su trasfondo relacionado con la figura de San José.

San José: el modelo que inspira el Día del Hombre

San José, esposo de María y padre terrenal de Jesús, es recordado por su dedicación constante y su estilo de vida austero. Su figura pone en valor al hombre que sostiene a su familia a través del esfuerzo cotidiano y el afecto permanente. Más allá de su significado religioso, esta conmemoración invita a reflexionar sobre el papel de los hombres en la conformación de hogares y en el desarrollo de las comunidades.

De acuerdo con los evangelios de Evangelio de San Mateo y Evangelio de San Lucas, San José nació en Belén y posteriormente se estableció en Nazaret. Allí dedicó su vida al trabajo, ejerciendo oficios como la carpintería o la albañilería. Su labor no solo aseguraba el sustento del hogar, sino que también transmitía el valor del trabajo digno y honesto como principio fundamental.

San José, el padre adoptivo del Niño Jesús y esposo de la Virgen María.

San José resguardó a su familia en circunstancias adversas, como ocurrió durante la huida hacia Egipto para evitar la persecución impulsada por el rey Herodes el Grande. Su figura simboliza el coraje y el sacrificio discreto, cualidades que continúan sirviendo de inspiración para muchos hombres en la actualidad. Por este motivo, es reconocido no solo en el plano religioso como santo, sino también como un modelo de paternidad responsable y de conducción dentro del ámbito familiar.

La diferencia con el Día Internacional del Hombre en noviembre

Aunque el Día del Hombre que se celebra en marzo tiene un origen vinculado a la tradición religiosa, a nivel mundial existe otra fecha de referencia: el Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre.

Esta jornada, impulsada en 1999 por el profesor Jerome Teelucksingh, propone un enfoque diferente: pone el acento en problemáticas como la salud de los varones, el bienestar emocional, la promoción de un rol positivo en la sociedad, la participación en la familia y en la crianza, además de la necesidad de cuestionar y reducir estereotipos.

Día del Hombre.

Mientras que el 19 de marzo destaca cualidades asociadas a la figura de San José y a valores más tradicionales, la conmemoración de noviembre amplía la mirada hacia las realidades contemporáneas que atraviesan los hombres. En ambos casos, el objetivo común es reconocer y poner en valor el aporte masculino a la vida social, aunque desde perspectivas distintas y complementarias.