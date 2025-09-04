Dónde ver el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias

Argentina recibe a Venezuela en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina recibirá a Venezuela este jueves 4 de septiembre de 2025 a las 20:30, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se transmitirá en directo por TyC Sports y TyC Sports Play.

Lionel Scaloni Argentina vs. Venezuela: datos del partido Hora: 20:30

20:30 TV: TyC Sports y TyC Sports Play

TyC Sports y TyC Sports Play Árbitro: Piero Maza

Piero Maza Estadio: Antonio Vespucio Liberti

lionel scaloni lionel messi.jpg Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela La Selección Argentina afronta este compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas con un registro favorable frente a Venezuela. A continuación, repasamos los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos:

Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el jueves 10 de octubre de 2024

Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 0 el viernes 25 de marzo de 2022

Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 1 el jueves 2 de septiembre de 2021

Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el martes 5 de septiembre de 2017

Argentina empató vs Venezuela por 2 - 2 el martes 6 de septiembre de 2016

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo) La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo) Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

