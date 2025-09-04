jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 10:04
Fútbol.

Dónde ver el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias

La selección argentina recibe a Venezuela en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Enterate de las opciones para seguir el encuentro en directo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentina recibe a Venezuela en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.&nbsp;

Argentina recibe a Venezuela en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Argentina recibirá a Venezuela este jueves 4 de septiembre de 2025 a las 20:30, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se transmitirá en directo por TyC Sports y TyC Sports Play.

Lee además
Lionel Scaloni - Conferencia de prensa
Eliminatorias.

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina
La SelecciónArgentina juega con Venezuela (Archivo)
Eliminatorias.

A qué hora juega la Selección Argentina con Venezuela y dónde ver el partido

Lionel Scaloni

Argentina vs. Venezuela: datos del partido

  • Hora: 20:30
  • TV: TyC Sports y TyC Sports Play
  • Árbitro: Piero Maza
  • Estadio: Antonio Vespucio Liberti
lionel scaloni lionel messi.jpg

Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela

La Selección Argentina afronta este compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas con un registro favorable frente a Venezuela. A continuación, repasamos los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos:

  • Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el jueves 10 de octubre de 2024
  • Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 0 el viernes 25 de marzo de 2022
  • Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 1 el jueves 2 de septiembre de 2021
  • Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el martes 5 de septiembre de 2017
  • Argentina empató vs Venezuela por 2 - 2 el martes 6 de septiembre de 2016
La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)
La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina

A qué hora juega la Selección Argentina con Venezuela y dónde ver el partido

Así formará la Selección Argentina ante Venezuela

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

Hoy es el Día de la Secretaria: por qué se celebra cada 4 de septiembre

Lo que se lee ahora
Francisco Maidana
AFA.

La dura sanción para Francisco Maidana: cuántos partidos se pierde en Gimnasia de Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy
Atención.

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy

Las dos nuevas víctimas. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel