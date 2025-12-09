martes 09 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de diciembre de 2025 - 10:23
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

En un lapso inferior a un día, el artista y comediante atravesó una serie de incidentes médicos que derivaron en muerte cerebral y, finalmente, en su deceso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De qué falleció el artista Gaspar Valverde.

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.

Durante el pasado fin de semana, la salud del artista uruguayo Gaspar Valverde se complicó gravemente tras sufrir un fuerte sangrado en el cráneo, lo que motivó su ingreso inmediato a terapia intensiva. Minutos después, los profesionales de la salud confirmaron muerte cerebral, por lo que Valverde permanecía conectado a un respirador artificial.

Lee además
El influencer y entrenador de fitness, Dmitry Nuyanzin murió tras un peligroso reto viral de atracones.  
Redes sociales.

Murió un influencer y entrenador de fitness tras un peligroso desafío viral de atracones
Murió un músico de una banda punk platense mientras tocaba en un bar cultural.  
Mundo musical.

Tragedia en el rock: murió un músico argentino mientras tocaba en un bar

Al ser donante de órganos, los protocolos médicos estipulan que se debe mantener el soporte vital al menos 24 horas antes de cualquier desconexión del aparato.

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.

¿De qué murió el actor Gaspar Valverde?

El actor y humorista falleció como consecuencia de un aneurisma, una dilatación de una arteria causada por la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Según los médicos, Valverde sufrió dos episodios de este tipo en menos de media hora, lo que resultó fatal.

Aunque resulta difícil determinar con exactitud qué desencadena los aneurismas, algunos factores o hábitos influyen en su aparición, como la hipertensión, los niveles elevados de colesterol y el tabaquismo, que afectan la integridad de las paredes arteriales.

En menos de 24 horas, el actor y humorista uruguayo sufrió episodios que lo llevaron a la muerte cerebral.

En cuanto a los síntomas, por lo general los aneurismas internos no muestran señales previas. Se desarrollan silenciosamente hasta que se rompen, provocando un sangrado masivo dentro del cráneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió un influencer y entrenador de fitness tras un peligroso desafío viral de atracones

Tragedia en el rock: murió un músico argentino mientras tocaba en un bar

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Una artista de Jujuy fue la más escuchada en YouTube 2025

Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: es el premio más grande en la historia del juego

Las más leídas

Eligieron ala mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Polémica.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Aumento del lechón. video
Inflación.

Sorpresivo aumento del lechón para las Fiestas: a cuánto se fue

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025.  
Economía.

Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES diciembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel