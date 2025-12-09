De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Durante el pasado fin de semana, la salud del artista uruguayo Gaspar Valverde se complicó gravemente tras sufrir un fuerte sangrado en el cráneo, lo que motivó su ingreso inmediato a terapia intensiva. Minutos después, los profesionales de la salud confirmaron muerte cerebral, por lo que Valverde permanecía conectado a un respirador artificial.
Al ser donante de órganos, los protocolos médicos estipulan que se debe mantener el soporte vital al menos 24 horas antes de cualquier desconexión del aparato.
¿De qué murió el actor Gaspar Valverde?
El actor y humorista falleció como consecuencia de un aneurisma, una dilatación de una arteria causada por la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Según los médicos, Valverde sufrió dos episodios de este tipo en menos de media hora, lo que resultó fatal.
Aunque resulta difícil determinar con exactitud qué desencadena los aneurismas, algunos factores o hábitos influyen en su aparición, como la hipertensión, los niveles elevados de colesterol y el tabaquismo, que afectan la integridad de las paredes arteriales.
En cuanto a los síntomas, por lo general los aneurismas internos no muestran señales previas. Se desarrollan silenciosamente hasta que se rompen, provocando un sangrado masivo dentro del cráneo.