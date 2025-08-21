jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 15:43
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown: "Un rival muy duro"

Este domingo Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown con el desafío de seguir ganando. Es por la fecha 28 de la Primera Nacional.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown

Gimnasia de Jujuy visitará a Almirante Brown este domingo a las 14 horas, encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional, que se jugará en Isidro Casanova bajo el control de Diego Ceballos, con Ernesto Callegari como asistente 1 y Javier Mihura como asistente 2.

Lee además
Francisco Molina marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Chaco For Ever y suma tres puntos fundamentales
gimnasia de jujuy gano un partido clave: asi quedo en la tabla de la primera nacional
Zona B.

Gimnasia de Jujuy ganó un partido clave: así quedó en la tabla de la Primera Nacional

El Lobo es escolta de Gimnasia de Mendoza a solo dos puntos de distancia con 50 unidades, y buscará ganar para acortar diferencias. “Estamos viviendo un momento soñado y queremos seguir por esta recta. La verdad que vamos partido tras partido para seguir dejándolo todo por este club”, dijo Hugo Soria.

gimnasia de Jujuy

Un rival de cuidado

Con solo 25 puntos, Almirante Brown se encuentra en la parte baja de la tabla y necesita sumar desesperadamente para escapar de la zona de descenso. “Esperemos hacer nuestro trabajo y traernos los tres puntos, que es lo que más nos importa”.

Soria aseguró que será “un rival muy duro. En su cancha se hace fuerte con su gente. Esperemos ir allá a hacer nuestro partido y tratar de traer los tres puntos para Jujuy. Gimnasia, como te digo, siempre entra a dejar el máximo”, subrayó.

La ilusión del hincha

“Somos conscientes de la posición que estamos. Queremos seguir arriba. La verdad que la gente está ilusionada y nosotros también”, recalcó el mediocampista. “No nos tenemos que apurar. La gente alguna vez nos dice que quieren que lleguemos a la final, pero tenemos que ir partido tras partido”.

Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy
Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy

Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy

Soria y su buen presente

Sobre su buena actualidad, Soria remarcó que “uno trata de trabajar en el día de la semana para poder dejarlo todo. Alguna vez falta un compañero que juegue de titular, entra otro y la verdad que lo hace de la misma manera y eso te deja tranquilo también”, indicó.

La esperanza de Gimnasia de Jujuy

“El hincha está ilusionado en la calle y te lo hace saber. Yo les digo que tenemos que ir partido a partido. Ya se están adelantando, algunos te hablan del clásico, otros te hablan de Mendoza y la verdad que nosotros ahora estamos pensando en Almirante”, insistió Soria.

Para el uruguayo es fundamental tener “la cabeza fría, porque la verdad que no nos podemos adelantar a nada porque este campeonato es muy duro”, y dijo que toman las siete fechas restantes como “siete finales. Vamos a dejar todo por Jujuy”, cerró.

