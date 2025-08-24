domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 15:58
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy empató con Almirante Brown en Isidro Casanova

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no pudo quebrar el cero ante Almirante Brown y quedó a un punto del puntero, Gimnasia de Mendoza.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown.

El desarrollo fue chato, con pocas emociones en las áreas. Los dirigidos por Módolo no lograron imponer su juego y se encontraron con un rival que supo cerrarle los espacios y neutralizar sus intentos ofensivos. Las ocasiones de gol fueron escasas y el empate terminó ajustándose al trámite del partido.

La gran oportunidad de la jornada era para el equipo jujeño, que con una victoria podía superar a Gimnasia de Mendoza, derrotado en su compromiso. Sin embargo, el empate lo dejó a un punto de la cima, en la segunda colocación de la tabla, todavía en zona de privilegio pero con la sensación de haber dejado escapar una chance clave en la lucha por el ascenso.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown (1)

Lo que viene: un clásico del norte

En la próxima fecha, Gimnasia de Jujuy será local ante Central Norte de Salta, en lo que promete ser un verdadero clásico norteño cargado de emoción y con mucho en juego.

El clásico del norte será correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional. El encuentro que disputarán Gimnasia de Jujuy y el Cuervo, está previsto por la AFA para el domingo 31 de agosto, desde las 16 horas, en el estadio 23 de Agosto.

