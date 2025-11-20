jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 17:37
Consumo.

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?

Tras conocerse el dato de la inflación, visitamos el mercado para conocer los precios de las frutas y verduras

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Verduras y frutas, a la cabeza de las subas y bajas de precios en julio en Jujuy (Foto ilustrativa)

Verduras y frutas, a la cabeza de las subas y bajas de precios en julio en Jujuy (Foto ilustrativa)

Conocida la inflación de octubre en el país y en Jujuy, visitamos el Mercado Almirante Brown en San Salvador de Jujuy para conocer cómo están los precios de las frutas y las verduras, y como está la venta con los nuevos costos.

María Choque es vendedora que confirmó que hubo aumentos de entre $300 a $400 por producto en los últimos 15 días. “El tomate está ahora aumentando un poco, porque estaba dos kilos por mil, y ahora está a ochocientos por kilo. Es por el tema de frio”.

Resaltó que, en el caso del pepino, el precio se está manteniendo. “La cebolla estaba a quinientos y ahora está el kilo y medio a mil pesos, que serían ochocientos el kilo también”, y dijo que un producto muy buscado es la papa.Está ahora está a dos kilos por mil, pero está queriendo subir. Estaba a tres kilos mil.

En el caso de las frutas, la naranja se sigue manteniendo. “Dos mil pesos. El limón sube y baja, cuatro por mil, que serían tres mil la docena, más o menos. La manzana se está manteniendo. Tres mil. La roja es la que más llevan, la que más sale”.

Aseguró que el consumo cambió. “La gente lleva por kilo o llevan directamente la oferta que hacemos”, pero admitió que “por ahora está aumentando un poquito la venta a lo que era más antes, por lo de fin de año”.

Inflación en Jujuy

La inflación registró en octubre de 2025 un aumento del 2,1% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32%, mientras que en lo que va del año acumula un 24,1%.

En el rubro “Alimentos y bebidas”, que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32%. A nivel general, las divisiones con mayor incremento mensual fueron “Otros gastos” (6,4%), “Vivienda, combustible y electricidad” (3,8%), “Equipamiento y funcionamiento del hogar” (3,1%) y “Enseñanza” (3%).

Los productos que aumentaron y bajaron en Jujuy en octubre

El kilo de limón aumentó un 41,5%, pasando de 708,73 pesos a 1.002,77. El segundo lugar es para el tomate redondo que tuvo una suba de 20,3%, pasando de 1.760,17 pesos a 117,79. El podio lo completa el zapallo, que el kilo se conseguía a 1.124,32 y ahora se consigue a 1.273,45, es decir un aumento de 13,3%.

Entre los productos que bajaron, se destaca el kilo de arroz que bajó un 6%, pasando de 1.636,45 a 1.538,50. El medio kilo de dulce de leche bajó un 4,1%, pasando de 3.617,32 a 3.469,80 pesos. El tercer producto que bajó fue el pollo que por kilo costaba 4.033,40 pesos y ahora cuesta 3.896,74, una baja de 3,4%.

