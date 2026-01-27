Wos será un cura que cambia por amor en la nueva película de Luis Ortega.

En el panorama del cine y la creación audiovisual argentina , difícilmente haya un artista que cuide tanto cada palabra como Luis Ortega . Cada frase que pronuncia y cada respuesta que brinda se sienten como parte de un proceso meticuloso , como si fueran piezas de un rompecabezas cuidadosamente armado , listo para revelar su próxima película.

Además, en la manera de hablar de Ortega se perciben pausas pensadas y silencios calculados , que demandan del interlocutor toda su atención para captar con precisión el sentido completo de lo que quiere comunicar.

“No hay nada similar a esto en toda mi carrera. Es lo más ambicioso que encaré hasta ahora sobre todo a nivel emocional, que en definitiva es lo que queremos vehiculizar” , confiesa Ortega a colegas de La Nación, al hablar por primera vez con cierto nivel de detalle sobre Magnetizado , la película que planea filmar durante este año y proyecta estrenar en 2027 , basada libremente en el libro homónimo de Carlos Busqued , inspirado en hechos reales .

El cantante interpretará al protagonista de esta película basada en una novela de no ficción de Carlos Busqued.

El motivo que llevó a Ortega a revelar más detalles de lo que se conocía hasta ahora sobre esta película fue el anuncio de la unión entre El Despacho —la productora que el director creó junto a Esteban Perroud y Rodolfo Palacios — y el sello independiente Doguito Records , con el objetivo de llevar adelante de manera conjunta la producción del film .

Al frente de Doguito, junto a su socio Peter Ehrlich, se encuentra otro de los grandes protagonistas de Magnetizado: Wos, el nombre artístico de Valentín Oliva, cantante y compositor cuya presencia destaca por ser, en palabras de Mauro Apicella, quien “mejor enlaza la gramática de la música urbana con la poética de la historia del rock en castellano, especialmente del argentino”.

Ortega ensaya cada escena de la película con su protagonista antes de empezar a filmar.

En agosto del año pasado se confirmó por primera vez que Wos sería el protagonista principal de Magnetizado, película que Ortega describe como una “loca historia de amor”. Interpretará a Ramón, un joven sacerdote carismático que se enamora perdidamente de Eva, una actriz talentosa que atraviesa constantes crisis nerviosas.

Una historia de amor llevada al extremo

De acuerdo con los avances compartidos hasta el momento, el guion, firmado por Ortega, Rodolfo Palacios y Martín Caamaño, sigue los acontecimientos posteriores al flechazo inicial: el sacerdote, atrapado por el consumo de drogas fuertes, roza la locura. En su desesperación, comienza a cometer actos violentos mientras intenta dar con Eva, quien desaparece sin dejar pistas ni rastros.

Su búsqueda lo conduce a un pueblo minero del Altiplano, donde descubre que su cuerpo posee extraños poderes magnéticos, capaces de atraer a una multitud empobrecida, profundamente devota de Cristo y tan desesperada como él. Es en ese instante que protagoniza un hecho crucial, capaz de conducirlo tanto a la autodestrucción como a la redención.

Ortega durante el rodaje de su película previa, El jockey.

Para describir la película con mayor precisión, Ortega reconoce que no hay palabras más adecuadas que las del estribillo del bolero “Historia de un amor”, compuesto en 1955 por el músico panameño Carlos Eleta Almarán y popularizado en décadas recientes gracias a la versión de Luis Miguel.

Ortega recita las líneas completas: “Es la historia de un amor como no hay otro igual / que me hizo comprender todo el bien todo el mal. / Que le dio luz a mi vida, apagándola después / Hay que vida tan oscura / Sin tu amor no viviré”.

Y enseguida agrega: “Pero viste cómo es. Uno descubre la pólvora solo. El botón de la luz lo encontrás tanteando en la oscuridad. Es una historia de amor, pero una historia de amor en serio, con todos sus inconvenientes. Yo soy vos y vos sos yo. Y a la vez, ¿qué es el amor? Un gualicho, un embrujo que formatea tu destino para siempre. ¡Un peligro!”

La palabra “peligro” resulta intensa y provocadora al asociarse con el amor. Sugiere una atracción llevada hasta sus límites más extremos, y adquiere una carga aún mayor cuando el protagonista es un sacerdote.

Wos durante su actuación en Lollapalooza 2025.

Fe, peligro y redención como ejes narrativos

En el marco de su próximo proyecto cinematográfico, Luis Ortega comparte detalles sobre Magnetizado, una película que, según él, explora los límites entre el peligro y la salvación. “Donde está el peligro está la salvación. Estamos seguros donde Dios no aparece. Y acá Dios es central, quizás por su ausencia”, explica el director, dejando en claro que la dimensión espiritual y la fe son elementos centrales en la historia que prepara.

A diferencia de su anterior trabajo, El jockey, que contaba con una larga lista de productores, Magnetizado se desarrolla en una estructura más reducida y precisa. La reciente fusión entre El Despacho, la productora de Ortega, y el sello Doguito Records, de Wos, evidencia esta intención de trabajar de manera más concentrada y eficiente.

Foto de backstage de la próxima película de Luis Ortega junto a Wos.

“Por suerte somos menos. Y a la vez más fuertes. Es la segunda película que producimos con El Despacho, después de El jockey, y además de Doguito Records nos asociamos con Infinity Hill, la productora de Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman. También tenemos productores en México y Brasil. Se está armando una tripulación importante. No queremos ser 30, preferimos ser pocos. Esta es una película que se apoya en un cien por ciento en el guion y la actuación”, detalla Ortega, subrayando la relevancia del guion y de las interpretaciones por encima de la magnitud del equipo de producción.

Un proceso de creación intenso y poco convencional

Actualmente, el proyecto se encuentra en preproducción, mientras se avanza en el cierre de la financiación. Ortega comenta que se evalúa filmar los tramos urbanos en Uruguay, aprovechando costos más accesibles, y trasladar las escenas de las minas a Jujuy y Catamarca. “Todavía nos faltan algunas patas de la mesa y sobre todo estamos avanzando mucho con los ensayos, escena por escena”, afirma.

Director Luis Ortega.

Un aspecto innovador de esta etapa previa al rodaje es que se están ensayando y grabando todas las escenas del guion antes de la filmación principal, práctica que permite profundizar en la construcción de los personajes. Sobre esto, Ortega señala: “Y lo que está haciendo Valentín es una monstruosidad. Hay que ponerse una sotana, enloquecer y dar unos sermones tan desaforados. Ramón es un cura con mucho estímulo químico. Y el mayor de esos estímulos es el encuentro con la actriz de la que se enamora. Todo el escenario de la fe se descompensa”.

El director destaca especialmente el trabajo de Wos en esta etapa: “El don principal de Valentín es la palabra. Y lo que hace entra en el terreno de lo mítico y lo misterioso. Nadie sabe bien cómo sucede. No se trata de cosas escritas. Todo está muy emparentado con el personaje”. Con estas palabras, Ortega deja en evidencia la importancia de la actuación y la preparación minuciosa como pilares de la película, que promete ser intensa, emocional y profundamente vinculada con la fe, el amor y la psicología de sus personajes.

El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo creativo, mientras continúa la búsqueda de financiación para completar la producción.

En el desarrollo de su próxima película Magnetizado, Luis Ortega continúa con su tradición de llevar a los personajes principales al límite de sus capacidades y emociones. En anteriores trabajos, este enfoque se pudo ver con Lorenzo Ferro en El ángel y con Nahuel Pérez Biscayart en El jockey.

Personajes al límite y un elenco rodeado de misterio

Ahora, Ortega aplica esta misma intensidad con Wos, a quien define como un colaborador capaz de descubrir y expandir universos narrativos: “Lo que pasa entre Valentín y yo es algo de otro orden. Un trabajo en equipo que me ayudó a descubrir un universo nuevo, los dos juntos. Estoy viendo en él una capacidad monstruosa para hacer un personaje muy complejo, muy conflictuado, muy maníaco-depresivo, muy enamoradizo, muy aferrado al camino de encontrar la verdad, pero por supuesto cada vez se aleja más de ella. Ramón tiene una pasión por vivir casi suicida”.

Elenco de la cinta sigue reservado, aunque Ortega anticipa que el objeto amoroso de la trama será interpretado por una reconocida actriz.

En cuanto al resto del elenco, Ortega mantiene el misterio: todavía no se conoce quién interpretará a Eva, la actriz que será el eje del conflicto amoroso del protagonista. Sin embargo, anticipa que el resultado sorprenderá al público: “Se van a sorprender mucho, va a ser una bomba. En cuanto a Ramón, tiene un padre músico que toca la trompeta al estilo Miles Davis. Lo que te voy a comentar es algo que está en el terreno de una hipótesis, una expresión de deseos nada confirmada, pero me encantaría que al padre de Ramón lo haga mi padre y a la madre de Ramón la haga mi madre. Sería genial, yo les robo mucha letra todo el tiempo”.

Ortega explica que esta idea surge de la admiración por la relación de sus padres: “Un día les pregunté a mis viejos cómo hicieron para estar 60 años juntos. ‘Decirle siempre que sí a todo’, me respondieron. Y ellos siempre me dicen que sí a todo...”.

Wos protagonista de una historia de amor psicodélica.

Actualmente, el director se encuentra concentrado en la preproducción y ensayos, lo que limita sus viajes y apariciones públicas: “No estoy viajando mucho. Además, no me gustan los aeropuertos. Lleva tanto esfuerzo poner una película de pie y estamos tan concentrados con los ensayos que no me puedo dar el lujo de moverme de la sala en la que estamos trabajando con Valentín y el coach de actores, Alejandro Catalán”.