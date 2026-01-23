He-Man vuelve a la pantalla grande: se estrenó el tráiler de la película "Masters of the Universe"

Salió el primer tráiler de Masters of the Universe, la nueva película de He-Man.
Después de años de anticipación, el icónico grito que marcó a toda una generación en los años ’80 vuelve a resonar, esta vez en la pantalla grande. Amazon MGM Studios y Mattel difundieron el primer avance oficial de Masters of the Universe, la película live-action de He-Man.
Con Travis Knight al frente de la dirección —quien estuvo detrás de Bumblebee, Kubo and the Two Strings y próximamente Wildwood—, este primer tráiler ofrece un vistazo a la magnitud impresionante de un proyecto que atravesó un extenso y convulso camino creativo antes de consolidarse en su versión final.
"Masters of the Universe", la película: de qué trata esta nueva aventura de He-Man
En esta nueva entrega, la narrativa introduce un enfoque distinto sobre los orígenes del protagonista. La historia se centra en Adam Glenn (interpretado por Nicholas Galitzine), un niño de 10 años que sufrió un accidente al llegar a la Tierra, quedando distanciado de su destino y sin acceso a la mítica Espada del Poder.
Veinte años después, y tras haber vivido apartado de su planeta de origen, Adam recibe la señal que lo conduce de regreso a Eternia. Al llegar, se encuentra con un mundo arrasado y sometido por un régimen malvado. Para rescatar a sus seres queridos y reclamar su legítimo lugar en el trono, deberá tomar la espada, canalizar la energía de Grayskull y convertirse en He-Man, el guerrero más poderoso de todo el universo.
El elenco de "Masters of the Universe": un cast de clase mundial para Eternia
Un aspecto que ha generado gran expectativa y debate entre los fanáticos es el elenco estelar que interpretará a los emblemáticos héroes de "Masters of the Universe".
Nicholas Galitzine enfrenta el desafío de dar vida tanto al frágil Adam como al poderoso He-Man.
Jared Leto se mete en la piel del antagonista más emblemático de la saga: Skeletor.
Idris Elba impone su presencia como Duncan, conocido popularmente como Man-At-Arms.
Camila Mendes da vida a la valiente capitana de la Guardia, Teela.
Alison Brie interpreta a la oscura y astuta hechicera Evil-Lyn.
El reparto de voces también destaca, con la ganadora del Emmy, Kristen Wiig, dando su voz al estratégico Roboto.
Fecha de estreno de "Masters of the Universe": marcando el calendario
Luego de que el rodaje finalizara en junio de 2025 en Londres, la producción de la película se encuentra en plena postproducción, trabajando en la mejora de los efectos visuales que darán vida a las criaturas y paisajes del planeta Eternia.
“Masters of the Universe” tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 5 de junio de 2026. La distribución dentro del país será responsabilidad de Amazon MGM Studios, mientras que Sony Pictures Releasing International llevará la épica historia de Grayskull a las salas del resto del mundo.
Tras décadas de intentos fallidos y proyectos truncos, finalmente los Guardianes de Grayskull parecen contar con la película que honra su legado. ¡La lucha por Eternia está lista para desatarse en la pantalla grande!