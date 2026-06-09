El Ministro de Seguridad de Córdoba detalló como está la adolescente y dónde la encontraron

Encontraron sana y salva a la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba, luego de haber desaparecido el lunes al mediodía tras salir del colegio en la localidad de Colonia Caroya. La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien informó que la menor está en buen estado y fue trasladada al hospital.
Dónde la encontraron
Quinteros confirmó que la adolescente fue hallada en la ciudad de Jesús María. “La nena está bien, ahora está en el hospital”, expresó el funcionario al dar detalles sobre el operativo.
Además, remarcó que la joven se encuentra fuera de peligro: “Ella está sana y salva”. También agregó: “La vimos bien, en buen estado”.
Segun TN, la menor estaba en una casa abandonada cerca de la terminal de ómnibus del lugar.
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Qué había pasado con la adolescente
La menor había sido vista por última vez el lunes al mediodía, después de salir de un colegio en Colonia Caroya. Según la información que trascendió durante la búsqueda, la adolescente se había separado de una compañera tras finalizar la jornada escolar y quedó sola en una parada, esperando el colectivo para regresar a su casa.
Al no llegar a su vivienda y no poder comunicarse con ella, se activó un importante operativo de búsqueda en Colonia Caroya, Jesús María y zonas cercanas.
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El mensaje del ministro
Tras confirmarse el hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba destacó el trabajo realizado y expresó su alivio por el desenlace del caso. “Dar una noticia como esta nos llena de alegría”, señaló Quinteros.
La adolescente permanece en el hospital, donde se le realizan los controles correspondientes, mientras la Fiscalía de Jesús María avanza con las actuaciones para determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida.
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