El Ministro de Seguridad de Córdoba detalló como está la adolescente y dónde la encontraron

Encontraron sana y salva a la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba , luego de haber desaparecido el lunes al mediodía tras salir del colegio en la localidad de Colonia Caroya. La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad cordobés , Juan Pablo Quinteros, quien informó que la menor está en buen estado y fue trasladada al hospital.

Policiales. Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada en Córdoba

Quinteros confirmó que la adolescente fue hallada en la ciudad de Jesús María. “La nena está bien, ahora está en el hospital”, expresó el funcionario al dar detalles sobre el operativo.

Además, remarcó que la joven se encuentra fuera de peligro: “Ella está sana y salva”. También agregó: “La vimos bien, en buen estado”.

Segun TN, la menor estaba en una casa abandonada cerca de la terminal de ómnibus del lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldoceoficial/status/2064440979416092984&partner=&hide_thread=false El abrazo de Quinteros con la familia de Luciana tras encontrarla sana y salva



El ministro de Seguridad confirmó el hallazgo de la adolescente de 15 años y se abrazó con familiares y policías frente a la comisaría donde funcionaba la mesa operativa.



“Luciana está viva, está… pic.twitter.com/6N6TM8v9S5 — eldoce (@eldoceoficial) June 9, 2026

Qué había pasado con la adolescente

La menor había sido vista por última vez el lunes al mediodía, después de salir de un colegio en Colonia Caroya. Según la información que trascendió durante la búsqueda, la adolescente se había separado de una compañera tras finalizar la jornada escolar y quedó sola en una parada, esperando el colectivo para regresar a su casa.

Al no llegar a su vivienda y no poder comunicarse con ella, se activó un importante operativo de búsqueda en Colonia Caroya, Jesús María y zonas cercanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuinterosJP/status/2064433402938626326&partner=&hide_thread=false ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA.

La Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa judicial.

Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf, al @MPFCordoba y a toda la… pic.twitter.com/9FHw4pbVkV — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) June 9, 2026

El mensaje del ministro

Tras confirmarse el hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba destacó el trabajo realizado y expresó su alivio por el desenlace del caso. “Dar una noticia como esta nos llena de alegría”, señaló Quinteros.

La adolescente permanece en el hospital, donde se le realizan los controles correspondientes, mientras la Fiscalía de Jesús María avanza con las actuaciones para determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida.