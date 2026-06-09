Alarma ambiental en Tucumán por miles de peces muertos en el río Salí

Una masiva mortandad de peces fue denunciada en Tucumán por pescadores y vecinos de la zona de Los Bulacio, sobre las aguas del río Salí , el principal curso de agua de la provincia. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran miles de ejemplares de bagres y mojarras muertos o agonizando en las orillas.

Redes sociales. Quiso devolver un pez volador al mar pero un fallido lo hizo viral

El hallazgo generó fuerte indignación entre pescadores deportivos y vecinos de la zona, quienes advirtieron que los peces habrían muerto por falta de oxígeno en el agua.

La situación causó especial preocupación porque, según señalaron integrantes de la comunidad de pescadores, este año la fauna venía mostrando una recuperación importante debido a las abundantes lluvias . Sin embargo, el episodio volvió a encender las alarmas sobre el estado ambiental de la cuenca Salí-Dulce y el impacto que podrían tener distintas actividades sobre el río.

Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí

Sospechas de contaminación industrial

En los videos que se viralizaron en redes sociales, los denunciantes apuntaron contra la falta de controles y relacionaron el episodio con el inicio de la actividad de complejos fabriles en la provincia.

“Como todos los años, hoy ya es 8 de junio de 2026 y ya comenzamos con la contaminación en el río Salí. Da mucha bronca y mucha lástima. Seguramente viene de ahí... la mayoría de los ingenios y la citricultura también contaminan”, expresó uno de los pescadores que documentó la situación durante la tarde.

También se sumó al reclamo el pescador Silvio, quien pidió que se investigue lo ocurrido. “Hay que investigar qué ocurrió y si detrás de este desastre ambiental hubo algún tipo de contaminación”, sostuvo.

Activaron el protocolo de investigación en Tucumán

Tras la difusión de las imágenes, pescadores y ambientalistas realizaron denuncias formales ante los organismos provinciales. Según informaron fuentes oficiales, la Provincia activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. La medida contempla inspecciones oculares de urgencia en la zona afectada, toma de muestras de agua para análisis físico-químicos y recolección de ejemplares para determinar con precisión las causas de la mortandad.

Mientras se esperan los resultados de los laboratorios oficiales, el caso reinstaló el debate sobre el tratamiento de efluentes industriales y la eficacia de las auditorías ambientales en las márgenes del río Salí.