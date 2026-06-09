martes 09 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de junio de 2026 - 19:49
País.

Alarma ambiental en Tucumán por miles de peces muertos en el río Salí

Pescadores y vecinos denunciaron una masiva mortandad de peces en la zona de Los Bulacio, sobre el río Salí, en Tucumán.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí

Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí

Una masiva mortandad de peces fue denunciada en Tucumán por pescadores y vecinos de la zona de Los Bulacio, sobre las aguas del río Salí, el principal curso de agua de la provincia. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran miles de ejemplares de bagres y mojarras muertos o agonizando en las orillas.

Lee además
Mascotas: ¿sabías que los peces de noche pueden soñar?
Curiosidades.

Mascotas: ¿sabías que los peces de noche pueden soñar?
Intentó devolver un pez volador al mar pero el resultado inesperado fue tendencia viral.  
Redes sociales.

Quiso devolver un pez volador al mar pero un fallido lo hizo viral

El hallazgo generó fuerte indignación entre pescadores deportivos y vecinos de la zona, quienes advirtieron que los peces habrían muerto por falta de oxígeno en el agua.

La situación causó especial preocupación porque, según señalaron integrantes de la comunidad de pescadores, este año la fauna venía mostrando una recuperación importante debido a las abundantes lluvias. Sin embargo, el episodio volvió a encender las alarmas sobre el estado ambiental de la cuenca Salí-Dulce y el impacto que podrían tener distintas actividades sobre el río.

Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí
Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí

Tucumán: denuncian una masiva mortandad de peces en el río Salí

Sospechas de contaminación industrial

En los videos que se viralizaron en redes sociales, los denunciantes apuntaron contra la falta de controles y relacionaron el episodio con el inicio de la actividad de complejos fabriles en la provincia.

“Como todos los años, hoy ya es 8 de junio de 2026 y ya comenzamos con la contaminación en el río Salí. Da mucha bronca y mucha lástima. Seguramente viene de ahí... la mayoría de los ingenios y la citricultura también contaminan”, expresó uno de los pescadores que documentó la situación durante la tarde.

También se sumó al reclamo el pescador Silvio, quien pidió que se investigue lo ocurrido. “Hay que investigar qué ocurrió y si detrás de este desastre ambiental hubo algún tipo de contaminación”, sostuvo.

Activaron el protocolo de investigación en Tucumán

Tras la difusión de las imágenes, pescadores y ambientalistas realizaron denuncias formales ante los organismos provinciales. Según informaron fuentes oficiales, la Provincia activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. La medida contempla inspecciones oculares de urgencia en la zona afectada, toma de muestras de agua para análisis físico-químicos y recolección de ejemplares para determinar con precisión las causas de la mortandad.

Mientras se esperan los resultados de los laboratorios oficiales, el caso reinstaló el debate sobre el tratamiento de efluentes industriales y la eficacia de las auditorías ambientales en las márgenes del río Salí.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mascotas: ¿sabías que los peces de noche pueden soñar?

Quiso devolver un pez volador al mar pero un fallido lo hizo viral

Crimen del comerciante tucumano en Los Lapachos: detuvieron a otra persona

Intentó trasladar casi media tonelada de cocaína por Tucumán y fue detenido

Murieron un hombre y su hija tras un choque en Tucumán

Lo que se lee ahora
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba.
País.

El Ministro de Seguridad de Córdoba detalló como está la adolescente y dónde la encontraron

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Conflicto con el transporte en Bolivia 
Jujuy.

Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

Una aerolínea comenzará a ofrecer vuelos desde Jujuy a Paraguay, Bolivia y Chile
Conexión.

Una aerolínea comenzará a ofrecer vuelos desde Jujuy a Paraguay, Bolivia y Chile

Operativo de búsqueda.
Policiales.

Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada en Córdoba

La Quiaca (imagen modificada con inteligencia artificial).
País.

La Quiaca fue la ciudad más fría del país este martes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel