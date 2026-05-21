Inauguraron el primer tótem de seguridad en San Salvador de Jujuy

El Gobierno de Jujuy puso en funcionamiento el primer tótem de seguridad en San Salvador de Jujuy , un dispositivo que permitirá realizar alertas directas al sistema de emergencias 911 y reforzar las tareas de prevención e investigación del delito. Se encuentra ubicado en la esquina de Dorrego e Hipólito Yrigoyen.

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La presentación estuvo encabezada por autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia, quienes explicaron que la instalación forma parte de un plan integral orientado a incorporar herramientas tecnológicas en sectores considerados estratégicos por los mapas del delito.

El tótem cuenta con un botón pulsador que, al ser activado, pone en funcionamiento una cámara de 360 grados, una alarma sonora y una comunicación directa con el operador del 911.

Además, posee un intercomunicador mediante el cual la persona puede informar la situación de emergencia mientras se coordina el envío de personal policial o sanitario, según el caso.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, explicó que el sistema permitirá mejorar tanto la prevención como la investigación de hechos delictivos y remarcó que el tiempo de respuesta dependerá del tipo de emergencia reportada.

Una prueba piloto en una zona considerada “punto rojo”

Las autoridades señalaron que la instalación responde a estudios realizados a través de mapas del delito y análisis permanentes de las zonas con mayores índices de inseguridad.

El jefe de la Policía de Jujuy, Joaquín Carrillo, indicó que el sector donde fue colocado el primer tótem fue identificado como un “punto rojo” para la seguridad.

“Hoy, donde estamos parados en este momento, se ha determinado que es un punto rojo para la seguridad, un punto donde la sociedad necesita que asistamos en forma urgente”, sostuvo.

Carrillo explicó que el dispositivo busca brindar una herramienta rápida y accesible para personas que atraviesen situaciones de emergencia en la vía pública.

“Muchas veces una persona que sufre una amenaza o un incidente se bloquea psicológicamente y se le dificulta llamar por teléfono. Este aparato viene justamente a facilitar el acceso inmediato al pedido de ayuda”, afirmó.

El sistema estará conectado al 911 y patrulleros de la zona

Según detalló el jefe policial, al activarse el botón rojo el sistema genera una conexión simultánea con el 911, el Centro de Monitoreo y los móviles policiales que patrullan el sector.

Además, se activa un sistema de videograbación en 360 grados y una alerta sonora que permite advertir sobre la situación de emergencia.

Desde Seguridad indicaron que esta tecnología busca agilizar la respuesta ante delitos contra la propiedad, amenazas y otros hechos que ocurran en la vía pública.

Analizan instalar más tótems en otros sectores

Tanto Gil Urquiola como Carrillo señalaron que el dispositivo forma parte de una prueba piloto y que su continuidad dependerá de los resultados obtenidos.

No obstante, adelantaron que ya existen otros sectores identificados para futuras instalaciones, entre ellos Alto Comedero, avenida Santibáñez y la zona de Los Pericos.

En el caso de Alto Comedero, Carrillo mencionó que los sectores considerados de mayor impacto delictual son el parque acuático, las 150 Viviendas y avenida Forestal.

También confirmaron que el sistema podría extenderse a otras ciudades del interior de la provincia, como Perico, San Pedro y Libertador General San Martín.

Refuerzo de seguridad en la zona de la vieja terminal

El anuncio se realizó en medio de la preocupación por distintos hechos de inseguridad registrados en cercanías de la vieja terminal y avenida El Éxodo.

Consultado sobre la situación, Gil Urquiola aseguró que se trabaja en reforzar la presencia policial y sostuvo que el nuevo tótem permitirá que vecinos o transeúntes puedan alertar rápidamente al 911 ante hechos delictivos o situaciones sospechosas.

Además, las autoridades solicitaron a la comunidad cuidar los dispositivos y evitar actos de vandalismo, advirtiendo que romper o dañar el equipamiento podría constituir un delito por tratarse de bienes afectados al servicio público.