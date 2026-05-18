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18 de mayo de 2026 - 18:30
Jujuy.

Cómo funcionará el primer tótem de seguridad conectado al 911 en Jujuy

Jujuy implementará el primer tótem de seguridad ciudadana, conectado directamente con el Centro de Monitoreo y Emergencias 911.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tótemde seguridad

Tótem de seguridad

Jujuy instalará el primer tótem de seguridad ciudadana conectado directamente al 911, un sistema tecnológico pensado para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, hechos delictivos o pedidos de ayuda en la vía pública.

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La herramienta permitirá brindar asistencia inmediata a vecinos y transeúntes en sectores estratégicos, como corredores seguros, espacios públicos y zonas comerciales. Cada dispositivo contará con cámaras de videovigilancia, sirenas, luces estroboscópicas, parlantes, intercomunicadores y un botón de emergencia.

Una vez activado, el sistema alertará automáticamente al 911. Desde allí, los operadores podrán visualizar lo que ocurre en el lugar, comunicarse con la persona afectada y coordinar el envío de recursos policiales, sanitarios o de asistencia.

Tótem de seguridad
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Asistencia rápida ante situaciones de riesgo

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el sistema será especialmente útil para asistir a personas que se encuentren en estado de shock, desorientadas o imposibilitadas de dar referencias precisas sobre su ubicación.

El tótem georreferenciará automáticamente el origen de la alerta y activará las cámaras asociadas al sector, lo que permitirá facilitar la intervención de los equipos de emergencia.

Entre los principales beneficios del sistema se destacan la reducción de los tiempos de respuesta, el fortalecimiento de la prevención y una mayor articulación entre la Policía, el SAME y los operadores del 911. Además, las imágenes registradas podrán servir como evidencia audiovisual para tareas preventivas o investigaciones judiciales.

Tótem de seguridad
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Dónde estará el primer tótem

En una primera etapa, el proyecto prevé la instalación de un modelo piloto en la intersección de calles Dorrego e Hipólito Yrigoyen. El objetivo será evaluar su funcionamiento y analizar luego la posibilidad de ampliar la red a otros sectores del Gran Jujuy y distintos puntos de la provincia.

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