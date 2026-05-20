Zona Fría en Jujuy: qué cambia el proyecto y quiénes conservarían el descuento en el gas

La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley que busca reformar el Régimen de Zona Fría para los subsidios a las tarifas de gas, buscando eliminar el beneficio automático por criterio geográfico para ciertas localidades y reemplazarlo por un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los usuarios.
Qué dice la ley
La Ley creada en el 2002 contempla descuentos exclusivos para la región patagónica, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza, pero en el 2021, se amplió la cobertura a departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El cambio sumó a 3.365.230 nuevos beneficiarios y sumó la protección a entidades de bien público, asociaciones civiles y comedores comunitarios, esquema vigente hasta fines de 2031. Datos de Defensa de Usuarios y Consumidores marcan que hay 4,3 millones de usuarios en el país.
Zona Fría en Jujuy y en el resto del país
Zona Fría en Jujuy y en el resto del país
Los cambios que propone el Gobierno
El proyecto estipula retrotraer el esquema a su conformación original, por lo que, de aprobarse esas modificaciones, el subsidio se mantendrá únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna, beneficios por el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes
Es decir que en los departamentos sumados en el 2021, el descuento de entre el 30% y el 50% solo aplicará a los hogares que acrediten vulnerabilidad económica y estén inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El tope para acceder será contar con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 del INDEC, lo que equivale a unos 4,4 millones de pesos. Con la modificación unos 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio.
El beneficio se financia mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), abonado por los usuarios de todo el país, pero el Gobierno asegura que lo alcanza para sostener el régimen.
Proyecto de zonas frías suma a Jujuy.jpg
Zona Fría en Jujuy y en el resto del país
Las provincias más afectadas por Zona Fría
En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.
El Gobierno negocia con algunas provincias compensaciones para seguir con subsidios a la energía eléctrica a provincias “cálidas”, que se haría solamente con una resolución del Ministerio de Economía, y las jurisdicciones beneficiadas serían Jujuy, Misiones, Santa Fe, Salta, Catamarca y Tucumán.
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