El Gobierno quiere sacar los subsidios al gas en zonas frías: ¿Qué pasará en Jujuy?

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 una fuerte modificación al régimen de subsidios al gas que afecta directamente a millones de hogares. La propuesta elimina la implementada en 2021, y devuelve el beneficio exclusivamente a la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, en Mendoza.
Con esta reforma, más de 3 millones de usuarios en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza quedarían fuera del esquema que hasta ahora otorgaba un descuento de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas. La medida dependerá de la aprobación del Congreso, en el marco del debate por el nuevo presupuesto.
El artículo 72 del proyecto establece la derogación de los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que había ampliado considerablemente la cobertura. De aprobarse, el régimen volvería al diseño original creado en 2002, pensado para regiones de bajas temperaturas y con menor poder adquisitivo.
La eliminación del beneficio afecta a más de 3,1 millones de hogares, principalmente ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza
Cómo funciona la aplicación de subsidios al gas en "zonas frías"
Actualmente, más de 4,2 millones de usuarios reciben el beneficio de Zona Fría, aunque el 72% de ellos se concentra en zonas templadas. Para el Ejecutivo, esa ampliación desvirtuó la lógica del sistema, generando un uso más intensivo de gas en áreas donde no existen condiciones climáticas extremas.
El financiamiento del régimen proviene de un recargo que pagan todos los usuarios de gas por redes en el país, hoy fijado en hasta el 7,5% del precio en boca de pozo. El Gobierno sostiene que la ampliación generó un déficit estructural en el fondo fiduciario, que se cubrió con sucesivos aumentos de ese recargo. Con la reforma, el fondo se usaría para subsidiar solo a un millón de hogares en zonas de bajas temperaturas, lo que implicaría un fuerte recorte en beneficiarios.
Donde se aplicarían los descuentos
De esta manera, los descuentos quedarían limitados a usuarios de la Patagonia, la Puna jujeña y el departamento mendocino de Malargüe. En esos casos, las familias podrán mantener un ahorro de hasta el 50% en el valor del gas, especialmente aquellas que se encuentran bajo planes sociales o instituciones de bien público.
La discusión ahora pasa al Congreso, donde se definirá si se mantiene la ampliación sancionada en 2021 o si se restringe el beneficio a las zonas históricamente consideradas frías. La medida, de avanzar, significará un cambio de alto impacto para millones de hogares que perderían un descuento clave de cara al invierno.
