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10 de agosto de 2026 - 16:09
Deportes.

Más de 600 atletas corrieron el Trail de los 7 Colores

Purmamarca fue sede de la segunda edición del Trail de los 7 Colores, con corredores del NOA y circuitos de hasta 35K.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La jornada se desarrolló el domingo con largada desde la plaza central de Purmamarca y contó con la participación de más de 600 atletas del NOA, distribuidos en circuitos de 5K, 10K, 21K y 35K. La propuesta formó parte del programa provincial Desafío TTT, que impulsa competencias de trail, trekking y triatlón en distintos escenarios naturales de Jujuy.

Una carrera entre cerros, senderos y altura

El Trail de los 7 Colores volvió a combinar exigencia física, paisaje y turismo. Los corredores atravesaron senderos, desniveles y sectores característicos de Purmamarca, en una prueba que permitió disfrutar la geografía de la Quebrada desde una experiencia deportiva.

Las largadas fueron escalonadas: los corredores de 35K y 21K partieron primero, luego fue el turno de los 10K y finalmente los participantes de 5K. Cada circuito estuvo señalizado para orientar a los atletas y garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Más allá del resultado deportivo, la carrera dejó una postal fuerte: familias, equipos, corredores experimentados y aficionados compartiendo una jornada en contacto con uno de los paisajes más reconocidos de Jujuy.

El Trail de los 7 Colores se consolida como una de las competencias que buscan unir deporte, turismo y naturaleza. En esta segunda edición, la convocatoria volvió a mostrar el interés de los corredores por recorrer circuitos naturales en escenarios como la Quebrada de Humahuaca.

Lo que tenés que saber

  • Purmamarca fue sede de la segunda edición del Trail de los 7 Colores.
  • Participaron más de 600 atletas del NOA.
  • Hubo corredores de Jujuy, Salta y Tucumán.
  • Las distancias fueron 5K, 10K, 21K y 35K.
  • La largada fue desde la plaza central de Purmamarca.
  • La competencia formó parte del programa provincial Desafío TTT.
  • El operativo contó con SAME, Defensa Civil, Bomberos, Policía y equipos técnicos.
  • Los resultados oficiales por distancia aún no fueron publicados en las fuentes abiertas consultadas.

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