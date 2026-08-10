Más de 600 atletas corrieron el Trail de los 7 Colores

Purmamarca volvió a ser escenario de una gran fiesta deportiva con la segunda edición del Trail de los 7 Colores, una competencia que reunió a corredores de Jujuy, Salta y Tucumán en uno de los paisajes más imponentes de la Quebrada de Humahuaca.

La jornada se desarrolló el domingo con largada desde la plaza central de Purmamarca y contó con la participación de más de 600 atletas del NOA, distribuidos en circuitos de 5K, 10K, 21K y 35K. La propuesta formó parte del programa provincial Desafío TTT, que impulsa competencias de trail, trekking y triatlón en distintos escenarios naturales de Jujuy.

Una carrera entre cerros, senderos y altura El Trail de los 7 Colores volvió a combinar exigencia física, paisaje y turismo. Los corredores atravesaron senderos, desniveles y sectores característicos de Purmamarca, en una prueba que permitió disfrutar la geografía de la Quebrada desde una experiencia deportiva.

Las largadas fueron escalonadas: los corredores de 35K y 21K partieron primero, luego fue el turno de los 10K y finalmente los participantes de 5K. Cada circuito estuvo señalizado para orientar a los atletas y garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Más allá del resultado deportivo, la carrera dejó una postal fuerte: familias, equipos, corredores experimentados y aficionados compartiendo una jornada en contacto con uno de los paisajes más reconocidos de Jujuy. El Trail de los 7 Colores se consolida como una de las competencias que buscan unir deporte, turismo y naturaleza. En esta segunda edición, la convocatoria volvió a mostrar el interés de los corredores por recorrer circuitos naturales en escenarios como la Quebrada de Humahuaca. Lo que tenés que saber Purmamarca fue sede de la segunda edición del Trail de los 7 Colores .

. Participaron más de 600 atletas del NOA .

. Hubo corredores de Jujuy, Salta y Tucumán .

. Las distancias fueron 5K, 10K, 21K y 35K .

. La largada fue desde la plaza central de Purmamarca .

. La competencia formó parte del programa provincial Desafío TTT .

. El operativo contó con SAME, Defensa Civil, Bomberos, Policía y equipos técnicos.

Los resultados oficiales por distancia aún no fueron publicados en las fuentes abiertas consultadas.

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