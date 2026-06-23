La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán

Se viene una nueva Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura (Archivo)

La Legislatura de Jujuy realizará este miércoles 24 de junio, desde las 10, la 6ta Sesión Ordinaria , durante la cual los diputados provinciales tratarán proyectos relacionados con la asistencia fiscal, la Hora Silenciosa, los excombatientes de Malvinas y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

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La convocatoria fue acordada por las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de los distintos bloques parlamentarios durante una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria durante este martes.

El Orden del Día contempla iniciativas de carácter fiscal, social, educativo y vinculadas con los derechos humanos , además de distintos proyectos de declaración de interés presentados por legisladores de los bloques que conforman la Cámara.

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Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal

Entre los principales asuntos previstos se encuentra el proyecto de ley de Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal de la Provincia de Jujuy. La iniciativa llegará al recinto con despachos favorables de las comisiones de Finanzas y de Legislación General, por lo que será uno de los puntos centrales de la jornada legislativa.

Hora Silenciosa y homenajes a excombatientes

Los diputados también abordarán el proyecto de ley de Hora Silenciosa, incluido entre las iniciativas que serán analizadas durante la sesión.

Otro de los temas será la incorporación de placas conmemorativas destinadas a excombatientes de Malvinas en establecimientos educativos de la provincia. Además, se tratará una modificación de la Ley N.º 5273, correspondiente al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

El temario incluye proyectos de resolución vinculados con la postulación del licenciado Antonio Durbal Carrizo para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La postulación será analizada conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 6131.

Rechazo al proyecto sobre Falsas Denuncias

La Cámara analizará también una iniciativa impulsada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género. El proyecto expresa preocupación y rechazo ante la propuesta sobre Falsas Denuncias presentada por la senadora nacional Carolina Losada, así como frente a otras iniciativas legislativas de contenido similar.

Otros proyectos incluidos en el temario en la Legislatura

El Orden del Día se completará con diferentes proyectos de declaración de interés promovidos por legisladores pertenecientes a los distintos bloques parlamentarios. La sesión comenzará a las 10 y será la sexta reunión ordinaria desarrollada por la Cámara de Diputados provincial.