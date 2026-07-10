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10 de julio de 2026 - 19:32
Jujuy.

Buscan a un adolescente de 14 años desaparecido en San Salvador de Jujuy

Se trata de Augusto Elio Ríos, quien fue visto por última vez este viernes 10 de julio. Solicitan la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Augusto Elio Rios desapareció en Jujuy.&nbsp;

Augusto Elio Rios desapareció en Jujuy. 

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y Personas de la Diversidad informó que se encuentra activa la búsqueda de Augusto Elio Ríos, de 14 años, desaparecido en San Salvador de Jujuy.

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La desaparición y la denuncia fueron registradas este viernes 10 de julio de 2026. Desde los organismos intervinientes pidieron difundir la información y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Cómo es Augusto Elio Ríos

El adolescente es de contextura física delgada y tez trigueña.

Al momento de su desaparición vestía:

  • Remera blanca con estampa.
  • Pantalón corto azul.
  • Ojotas grises con franjas blancas.

Dónde brindar información

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera inmediata al 911, acercarse a la comisaría más cercana o enviar un mensaje por WhatsApp al 388 6828607.

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