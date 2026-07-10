Buscan a un adolescente de 14 años desaparecido en San Salvador de Jujuy

Augusto Elio Rios desapareció en Jujuy.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y Personas de la Diversidad informó que se encuentra activa la búsqueda de Augusto Elio Ríos, de 14 años, desaparecido en San Salvador de Jujuy.

La desaparición y la denuncia fueron registradas este viernes 10 de julio de 2026. Desde los organismos intervinientes pidieron difundir la información y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

Cómo es Augusto Elio Ríos El adolescente es de contextura física delgada y tez trigueña.

Al momento de su desaparición vestía:

Remera blanca con estampa.

Pantalón corto azul.

Ojotas grises con franjas blancas. Dónde brindar información Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera inmediata al 911, acercarse a la comisaría más cercana o enviar un mensaje por WhatsApp al 388 6828607.

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