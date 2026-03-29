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29 de marzo de 2026 - 08:00
Jujuy.

A qué hora llega la Virgen de Punta Corral a Tumbaya

La celebración central se realiza hoy en Tumbaya con la llegada de la virgen de Punta Corral y transmisión en vivo por Canal 4 de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Virgen de Punta Corral

Este domingo 29 de marzo se vive uno de los momentos más convocantes de la fe en Jujuy con la llegada de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya. La jornada central incluye la misa principal, que se celebrará tras el arribo de la imagen al pueblo.

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La llegada de la Virgen está prevista para las 19:30 y será transmitida en vivo por Canal 4 de Jujuy, que realizará una cobertura especial desde la tarde para acompañar uno de los eventos religiosos más importantes del norte argentino.

La misa de Ramos será presidida por el obispo César Daniel Fernández y marcará el punto culminante de la peregrinación que convoca a miles de fieles cada año.

Horarios clave del domingo 29 en Tumbaya

La actividad religiosa comenzó desde temprano con la bendición a los jóvenes a las 7 de la mañana y el inicio de la peregrinación desde el santuario hacia el pueblo.

Durante la jornada se desarrollan distintas celebraciones: a las 8 se realiza el rezo del Santo Rosario, mientras que a las 8:30 y 11 horas tienen lugar misas con bendición de ramos.

Por la tarde, el cronograma continúa con una celebración en el Primer Calvario a las 13 horas y nuevas misas a las 15 y 16:30, también con bendición de ramos en el pueblo.

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La llegada de la Virgen y la misa principal

El momento más esperado del día será a las 19:30, cuando la imagen de la Virgen de Punta Corral ingrese a Tumbaya tras el descenso desde el cerro.

Ese instante será acompañado por una transmisión en vivo de Canal 4 de Jujuy, que permitirá seguir en directo la llegada y la posterior celebración litúrgica.

Luego del arribo, se realizará la misa central de Domingo de Ramos, presidida por el obispo, en un acto que reúne a miles de peregrinos en el pueblo.

Una peregrinación que crece cada año

Desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores advirtieron que la cantidad de fieles aumenta año tras año, no solo en la jornada central sino también en los días previos.

“Todos los años crece la cantidad de peregrinos. Más allá de los días centrales, en los días previos cada vez sube más gente”, explicó el vicario Alberto Guari.

Este incremento generó una mayor organización en el santuario, con presencia pastoral anticipada para acompañar a quienes llegan antes del 29 de marzo.

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