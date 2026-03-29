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29 de marzo de 2026 - 12:14
Salud.

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral

Durante los días de peregrinación hacia el santuario de Punta Corral, el sistema de emergencias registró más de 6.500 intervenciones médicas.

Por  Agustín Weibel
Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral

En el marco de una de las manifestaciones de fe más convocantes de Jujuy, el sistema de emergencias superó las 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral. A pesar del número, no se reportaron cuadros de gravedad, lo que marca una evolución positiva en comparación con años anteriores.

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Desde el Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) informaron que, a lo largo de estos días, se realizaron más de 6.500 atenciones. En este sentido, remarcaron que la gran mayoría de los casos fueron leves y estuvieron relacionados principalmente con el mal de altura y el agotamiento físico, dos situaciones muy comunes en este tipo de recorridos.

También destacaron como dato positivo la ausencia de casos graves, una situación que contrasta con ediciones anteriores. Asimismo, desde el organismo se mostraron conformes con el resultado del operativo y señalaron que se viene observando una baja sostenida en las complicaciones más serias.

Según explicaron, esto tiene que ver con varios factores. Por un lado, el refuerzo en los controles y la presencia sanitaria en distintos puntos del camino. Pero también, y no menos importante, con un cambio en la actitud de los propios peregrinos, que cada vez prestan más atención a las recomendaciones, como hidratarse bien, descansar y no exigirse más de la cuenta.

En paralelo, la jornada de este domingo estuvo marcada por el inicio del descenso de la imagen de la Virgen, uno de los momentos más esperados por los devotos. La bajada comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana y se estima que la llegada al pueblo de Tumbaya será entre las 19:30 y las 20 horas.

Allí se realizará la tradicional misa, que cada año reúne a una gran cantidad de fieles y marca el cierre de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.

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