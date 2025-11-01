Hoy es el Día de Todos los Santos: por qué se celebra

Este sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos una festividad previa al Día de los Fieles Difuntos, que reúne mucha convocatoria en la provincia de Jujuy por parte de miles de fieles que celebran ambas fechas a pura tradición, con ofrendas, yendo a la misa y recordando a los que partieron.

Sin asuetos. Actividad normal para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos

Hay mucha gente que empieza a preparar la mesa un día antes, el 31 de octubre, y le coloca las tradicionales ofrendas, comidas, bebidas, fotografías, flores y otros detalles como la cruz y la escalera.

La iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de un mártir que dio su vida por la obra de Dios.

Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos: cientos de jujeños visitan los cementerios.

Pero con el paso del tiempo y sobre todo después de la Persecución de Diocleciano, conocida también como la Gran Persecución, donde un inmenso número de cristianos murieron a manos del ejército romano, la Iglesia tuvo que agrupar a sus mártires en una sola festividad.

La primera celebración de un día para Todos los Santos se remonta a Antioquía en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés durante las pascuas. Otra mención de un día común para rendir homenaje a los santos, se nombra en el sermón de San Efrén el Sirio que data del año 373, pero en este solo a los mártires y a San Juan Bautista.

No sería hasta el año 731 que el Papa Gregorio III, consagraría la Basílica de San Pedro a todos los santos y establecería la festividad el 1 de noviembre.

Día de los Fieles Difuntos: ¿Por qué se celebra?

Día de los fieles difuntos.jpg Día de los Fieles Difuntos.

Se dice que las almas, cada 2 de noviembre, visitan a sus familiares que las esperan con una mesa repleta de ofrendas, comidas, bebidas, sus fotografías y flores.

Cada familia durante esta jornada suele rezar mucho, asistir a misa, a los cementerios y recuerda cada instante a las personas que partieron.

Se suele preparar un santuario con comidas, bebidas y velas. Después llega el momento de servir la comida, primero, a los que ayudaron, a los parientes y amigos, y luego, a los que comienzan a llegar para acompañar a los familiares y amigos. También hay gaseosas, bebidas alcohólicas y bebidas tradicionales como la chica.

Después de comer y beber, las familias salen de las casas y van a visitar el cementerio para dejar las flores y coronas a sus seres queridos.

Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: horario de servicios y misas

El 1 y 2 de noviembre los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán de 7 a 19 horas para recibir a las familias, con misas, servicios especiales, controles sanitarios y un operativo integral de tránsito y seguridad.

Las misas

Tanto el sábado como el domingo se celebrarán misas en los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario. En el primero, las ceremonias religiosas se realizarán a las 8, 10 y 18 horas, mientras que en el segundo tendrán lugar a las 8, 10, 13, 16 y 18 horas.

Las administraciones de los cementerios atenderán al público en el mismo horario, brindando la posibilidad de que los vecinos actualicen los datos de los sepulcros. Se dispondrá de arena gratuita para reemplazar el agua en los floreros, una medida preventiva destinada a evitar criaderos de mosquitos.

Cortes de tránsito

Con motivo de la gran concurrencia que se espera en los cementerios para esas dos jornadas, se dispuso el corte de la calle 9 de Julio para el día 2, entre Óscar Orias y Pellegrini, donde se ubicarán los vendedores de la economía popular.

El operativo contará con el acompañamiento del Servicios de Asistencia Médica (SAME), la Policía, Higiene Urbana y distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar un servicio ordenado y seguro para todos los visitantes.