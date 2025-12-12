Mitos y fantasmas del centro de Jujuy: las historias que cuenta la ciudad

“Jujuy tiene sus calles llenas de fantasmas”, dice entre risas Florencia Angulo , escritora y licenciada en Letras de la Facultad de Humanidades de Jujuy al iniciar este Podcast apasionante . Aclara, para que no queden dudas: “No soy cazafantasmas, lo que hice fue escuchar y trabajar durante años con un grupo de la carrera de Letras sobre los relatos de fantasmas, esas historias que cuenta la gente”. De ese trabajo nacieron su libro Solo mitos y leyendas de Jujuy y hoy compartimos una linda charla transformada en podcast donde la voz de la autora acompaña cada relato.

Florencia mira el plano de la ciudad y ubica una “gran manzana” como zona caliente de historias: la comprendida entre calles Belgrano, Sarmiento, San Martín y Balcarce . Allí se concentran la Catedral, el Obispado, el Colegio del Huerto y varios edificios coloniales. No es casualidad, explica, que tantas leyendas circulen por ese sector: es el corazón más antiguo de la ciudad, un espacio donde la memoria comunitaria quedó grabada en paredes, pasillos y patios interiores.

Entre las historias que más fascinan a la autora aparece la de La Salamanca en San Antonio , un relato que permite cruzar tradiciones españolas con la cosmovisión andina . Florencia menciona el “Uku Pacha” , el “mundo de abajo” o mundo interior en la cultura inca: un reino subterráneo ligado a los muertos, los antepasados, la fertilidad y la regeneración, conectado con la tierra, las cuevas y los manantiales.

Aunque la Salamanca llega desde España, en América se fusiona con esta idea del mundo subterráneo gobernado simbólicamente por la serpiente Amaru y el dios Supay . Las fuerzas poderosas están en ese otro plano, señala la autora, y eso invita a pensar la Salamanca como un espacio de riesgo, sí, pero también como un lugar donde habitan divinidades. “La Salamanca es un lugar en donde a los artistas, escritores y músicos se les otorga un don. Ese don no está necesariamente asociado a lo negativo. Puede ser un sitio hostil, pero también dador, donde se convive con otras fuerzas”, resume.

Almitas, tesoros escondidos y luces que guían

Florencia distingue dos grandes grupos de relatos: los de fantasmas y los de almas. Estas últimas, dice, están muy ligadas a nuestra cultura, a esas almitas que “nos visitan en noviembre” y que vuelven cada año en las ofrendas del Día de los Fieles Difuntos. Tienen distintas misiones: a veces vienen a anunciar algo; otras, a señalar un lugar donde hay algo oculto.

En esa línea aparece la figura del “Tapado”, asociada a la época del Éxodo Jujeño. Cuando la gente debía abandonar sus casas, escondía sus tesoros y objetos más valiosos bajo tierra. Con el tiempo, las historias hablan de apariciones que indican el sitio exacto donde quedaron enterradas esas riquezas. A veces la presencia se mezcla con la famosa “luz mala”, ese resplandor que marca un punto en el campo. En otras ocasiones ocurre en plena ciudad, como en una casa de Cuyaya, donde —según cuenta Florencia— comenzaron a verse luces en el patio, a moverse objetos y a repetirse situaciones extrañas. La familia llamó a alguien para que “vea qué pasa” y la respuesta fue clara: “hay un tapado en el patio que hay que desenterrar”. Más allá de si el tesoro aparece o no, el relato reconstruye cada detalle de lo vivido en esa casa.

Libros de florencia - mitos de jujuy.jpg Literatura jujeña sobre mitos y leyendas - Recopila información de leyendas en la provincia de Jujuy

Pianos que suenan solos y escuelas habitadas

No solo las viviendas particulares se cargan de historias. También hay relatos que recorren pasillos y aulas. Entre ellos, Florencia rescata las versiones que circulan sobre la escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” y el edificio Norma Fontenla, donde algunos aseguran escuchar pianos que suenan solos, pasos en la noche y ruidos en sectores vacíos. En esos casos se habla del “almita” de alguien que habría quedado ligado al lugar, como si la escuela fuera también un espacio de memoria que no se apaga cuando suena el timbre de salida.

Para la autora, todos estos relatos forman parte de algo más profundo: la manera en que una comunidad recuerda y se cuenta a sí misma. “No solo vivimos en el hoy, venimos cargando memorias históricas”, explica. Los mitos y leyendas, entonces, son pequeñas historias que le ganan al paso del tiempo y se convierten en parte del paisaje, aunque nadie pueda decir con certeza dónde termina el imaginario y dónde empieza lo real.

Un podcast para escuchar Jujuy de otra manera

El trabajo de Florencia Angulo reúne esas voces, detalles y escenarios en un podcast dedicado a mitos y leyendas del centro de Jujuy, donde cada episodio rescata un relato distinto: la Salamanca de San Antonio, el tapado de Cuyaya, las almitas que se asoman en noviembre o los ruidos de escuela que inquietan de noche. No se trata de probar si las historias son verdad o mentira, sino de escuchar cómo se cuentan, qué miedos, deseos y recuerdos guardan detrás.

Porque, al final, como sostiene la escritora, Jujuy no está hecho solo de calles, edificios y plazas: también está hecho de esas historias que se susurran en voz baja, de los fantasmas que algunos juran haber visto y de las almitas que, dicen, siguen caminando entre nosotros.