Adolescentes más grandes: ¿La adultez empieza a los 32 años?

¿La adolescencia llega hasta los 32 años? Un sociólogo explica por qué hoy tardamos más en "hacernos adultos"

Un reciente estudio volvió a poner en debate algo que muchos perciben en su entorno: la adolescencia y la juventud parecen extenderse más que en generaciones anteriores, llegando incluso, según algunos especialistas, a los 30 o 32 años. La idea puede sorprender, pero responde a transformaciones profundas en la economía, los vínculos y la cultura digital.

El podcast de hoy habla sobre el tema, que seguramente traerá diferentes puntos de vista. Para entender este fenómeno, en Arriba Jujuy conversamos con el sociólogo Juan Guzmán, quien analizó por qué a los jóvenes actuales les resulta más difícil alcanzar los hitos tradicionales de la adultez. Según explicó, hoy la independencia económica, la estabilidad laboral y la conformación de un proyecto propio se alcanzan más tarde, y no necesariamente por decisión personal.

“El contexto es clave”, señaló Guzmán. La falta de empleos estables, la prolongación de los estudios y la dependencia económica dentro de las familias son factores que retrasan la transición hacia roles adultos. Pero no es solo una cuestión material: también cambió la manera en que imaginamos la vida joven.

adolescentes ¿La adolescencia llega hasta los 32 años? ¿Por qué hoy tardamos más en “hacernos adultos”? El especialista indicó que las redes sociales juegan un papel importante en esta transformación. Allí se construye un ideal de juventud permanente, de exploración y disfrute, que muchas veces contrasta con las responsabilidades asociadas a la adultez tradicional. “Las expectativas cambiaron. Hoy se acepta que un joven de 28 o 30 años siga buscando su camino”, agregó.

A esto se suman valores culturales que privilegian la individualidad, el tiempo personal y la búsqueda de identidad. Las decisiones sobre pareja, hijos o trabajo se postergan, y la vida adulta se vuelve más diversa y menos rígida. Sin embargo, Guzmán remarcó que esta “juventud extendida” no implica que los jóvenes sean inmaduros, sino que viven un proceso distinto al de sus padres, condicionado por un mundo más complejo y cambiante.

