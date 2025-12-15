Choque fatal en la ruta 34: un motociclista murió y el otro conductor sufrió heridas graves

Choque fatal en la ruta 34

Cerca de las 9 de la mañana de este lunes 15 de diciembre, se registró un choque fatal sobre la Ruta 34, a pocos kilómetros de Orán, en la provincia de Salta. A raíz del siniestro, un motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor del otro vehículo recibió asistencia del SAME y posteriormente fue trasladado al Hospital Óscar Orías de Libertador General San Martín.

Qué pasó en el choque fatal en Ruta 34 Según datos confirmados por fuentes policiales, durante la mañana de hoy se produjo un choque entre un automóvil y una motocicleta sobre la Ruta 34, a la altura del ingreso a Urundel, en la localidad de Orán de la provincia de Salta.

accidente choque ruta 34 El fuerte impacto provocó que el conductor de la moto falleciera en el lugar. En tanto, el chofer del automóvil recibió asistencia del SAME y luego fue trasladado al Hospital Óscar Orías de Libertador, debido a las graves heridas que presentaba.

Las causas del hecho aún son materia de investigación por parte de la Policía de la Provincia.

