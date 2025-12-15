lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 10:39
Siniestro.

Choque fatal en la ruta 34: un motociclista murió y el otro conductor sufrió heridas graves

Un hecho fatal se registró este lunes en Ruta 34 a pocos kilómetros de Orán. El conductor herido fue trasladado al Hospital Óscar Orías de Libertador.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque fatal en la ruta 34

Choque fatal en la ruta 34

Lee además
hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 anos en alto comedero
Crimen.

Hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 años en Alto Comedero
De qué murió Rob Reiner, el director de cine de Hollywood.  
Policiales.

Cómo murió el director de cine Rob Reine

Qué pasó en el choque fatal en Ruta 34

Según datos confirmados por fuentes policiales, durante la mañana de hoy se produjo un choque entre un automóvil y una motocicleta sobre la Ruta 34, a la altura del ingreso a Urundel, en la localidad de Orán de la provincia de Salta.

accidente choque ruta 34

El fuerte impacto provocó que el conductor de la moto falleciera en el lugar. En tanto, el chofer del automóvil recibió asistencia del SAME y luego fue trasladado al Hospital Óscar Orías de Libertador, debido a las graves heridas que presentaba.

Las causas del hecho aún son materia de investigación por parte de la Policía de la Provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 años en Alto Comedero

Cómo murió el director de cine Rob Reine

Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero

La mayoría de las intervenciones en casos de chicos de Jujuy es por descuidos familiares

Disturbios en la marcha por el adolescente asesinado en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Flagelo.

La mayoría de las intervenciones en casos de chicos de Jujuy es por descuidos familiares

Por  Federico Franco

Las más leídas

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales
Atención.

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel