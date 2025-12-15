lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 19:03
Asesinato.

La mamá de Juan Segovia estaba internada y recién hoy se enteró del crimen de su hijo

La madre, internada desde hace un mes recibió con mucho dolor esta triste noticia. La familia pide justicia y los vecinos denuncian inseguridad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Crimen en Alto Comedero.

Crimen en Alto Comedero.

Mi mamá está internada hace un mes, estaba en terapia, la trasladaron al San Roque y la retiramos para llevarla al velorio”, expresó con angustia. El velorio del adolescente se realiza este lunes por la tarde en el SUM de las 18 Hectáreas de Alto Comedero.

Indignación vecinal: denuncian inseguridad y ausencia policial

El crimen generó una fuerte reacción entre los vecinos del barrio Tupac Amaru, quienes volvieron a manifestar su preocupación por la falta de controles en la zona. Señalaron que desde hace meses vienen sufriendo hechos de violencia, reuniones masivas y peleas entre jóvenes durante los fines de semana.

alto comedero barrio tupac amaru asesinato (3)

El ataque ocurrió en calle Pozo Cavado, cerca de avenida Intersindical. Juan murió tras recibir heridas de arma blanca, mientras que otro menor permanece internado en el Hospital Materno Infantil, fuera de peligro.

Antes había una garita en el barrio y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina. Según comentaron, desde la eliminación de ese puesto fijo, la presencia policial “disminuyó notablemente”.

Otros vecinos coincidieron en la necesidad de reforzar el patrullaje: “Necesitamos presencia policial en el barrio”, dijeron, y pidieron recorridas constantes, sobre todo durante la noche. “A veces pasan policías en bicicleta, pero nada más”, añadió un residente.

Fiestas frecuentes y convocatorias por redes sociales

Los habitantes de la zona señalaron que en el barrio se realizan fiestas casi todos los fines de semana, muchas veces organizadas a través de redes sociales y sin ningún tipo de control.

Es habitual que haya fiestas todos los fines de semana”, contó una vecina. “Esta vez terminó muy mal”, lamentó otra, en referencia al episodio que derivó en la muerte del adolescente.

Según confirmaron desde la Policía, cuatro adolescentes —una mujer y tres varones, todos menores de edad— quedaron demorados para establecer su participación en los hechos. Este lunes, el cuerpo de Juan Segovia fue sometido a autopsia en la Morgue Judicial de Alto Comedero.

Embed - BELÉN SEGOVIA - HERMANA DEL JOVEN ASESINADO EN ALTO COMEDERO

