La mamá de Juan Segovia estaba internada y recién hoy se enteró del crimen de su hijo

Juan Segovia, un adolescente de 15 años, fue asesinado durante la madrugada del sábado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El joven recibió heridas de arma blanca en medio de una violenta pelea entre grupos de menores de edad. Tras el episodio, fuentes policiales confirmaron que cuatro adolescentes fueron demorados mientras avanza la investigación.

Policiales. Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero

Belén, hermana del joven, contó que la familia atraviesa un dolor profundo mientras pide justicia por Juan . Relató además que su mamá, internada por problemas de salud desde hace un mes, recién este lunes pudo ser informada de lo ocurrido.

“ Mi mamá está internada hace un mes, estaba en terapia, la trasladaron al San Roque y la retiramos para llevarla al velorio ”, expresó con angustia. El velorio del adolescente se realiza este lunes por la tarde en el SUM de las 18 Hectáreas de Alto Comedero.

El crimen generó una fuerte reacción entre los vecinos del barrio Tupac Amaru, quienes volvieron a manifestar su preocupación por la falta de controles en la zona. Señalaron que desde hace meses vienen sufriendo hechos de violencia, reuniones masivas y peleas entre jóvenes durante los fines de semana.

alto comedero barrio tupac amaru asesinato (3)

El ataque ocurrió en calle Pozo Cavado, cerca de avenida Intersindical. Juan murió tras recibir heridas de arma blanca, mientras que otro menor permanece internado en el Hospital Materno Infantil, fuera de peligro.

“Antes había una garita en el barrio y la sacaron, no sabemos por qué”, expresó una vecina. Según comentaron, desde la eliminación de ese puesto fijo, la presencia policial “disminuyó notablemente”.

Otros vecinos coincidieron en la necesidad de reforzar el patrullaje: “Necesitamos presencia policial en el barrio”, dijeron, y pidieron recorridas constantes, sobre todo durante la noche. “A veces pasan policías en bicicleta, pero nada más”, añadió un residente.

Fiestas frecuentes y convocatorias por redes sociales

Los habitantes de la zona señalaron que en el barrio se realizan fiestas casi todos los fines de semana, muchas veces organizadas a través de redes sociales y sin ningún tipo de control.

“Es habitual que haya fiestas todos los fines de semana”, contó una vecina. “Esta vez terminó muy mal”, lamentó otra, en referencia al episodio que derivó en la muerte del adolescente.

Según confirmaron desde la Policía, cuatro adolescentes —una mujer y tres varones, todos menores de edad— quedaron demorados para establecer su participación en los hechos. Este lunes, el cuerpo de Juan Segovia fue sometido a autopsia en la Morgue Judicial de Alto Comedero.