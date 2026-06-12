Lo citaron por WhatsApp para comprar dólares y le robaron $12 millones

Fue a comprar dólares y le robaron $12 millones (imagen ilustrativa realizada con IA)

Una supuesta compra de dólares terminó en un violento robo en pleno centro de San Salvador de Jujuy. La víctima, un hombre de 32 años, denunció que había coordinado la operación a través de WhatsApp y que, al llegar al lugar pactado, fue reducido por varios hombres que le quitaron una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió el pasado miércoles por la tarde en un departamento ubicado sobre calle San Martín, en el barrio Centro. Según consta en la denuncia, el hombre llegó al inmueble llevando consigo $12.000.000 en efectivo, con la intención de concretar una compra de moneda extranjera.

Lo citaron por WhatsApp y lo redujeron dentro del departamento De acuerdo al relato del denunciante, al ingresar al departamento fue recibido por un hombre. Minutos después, habrían ingresado otros dos sujetos desconocidos, quienes exhibieron armas blancas tipo cuchillos y lo amenazaron.

En ese momento, los agresores lo ataron de manos y pies, le sustrajeron la totalidad del dinero y también le destruyeron el teléfono celular, presuntamente para evitar que pudiera pedir ayuda o comunicarse de inmediato.

Según la denuncia, la víctima logró liberarse por sus propios medios y salir del departamento después de romper una puerta. Luego fue asistida por personal policial. La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que deberán avanzar para identificar a los involucrados y determinar cómo fue organizada la maniobra.

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