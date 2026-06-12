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12 de junio de 2026 - 13:51
Jujuy.

Lo citaron por WhatsApp para comprar dólares y le robaron $12 millones

Según la denuncia, el hombre había coordinado la comprando la dólares, tres hombres lo amenazaron con cuchillos, lo ataron y le robaron $12 millones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fue a comprar dólares y le robaron $12 millones (imagen ilustrativa realizada con IA)

Fue a comprar dólares y le robaron $12 millones (imagen ilustrativa realizada con IA)

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El hecho ocurrió el pasado miércoles por la tarde en un departamento ubicado sobre calle San Martín, en el barrio Centro. Según consta en la denuncia, el hombre llegó al inmueble llevando consigo $12.000.000 en efectivo, con la intención de concretar una compra de moneda extranjera.

Lo citaron por WhatsApp y lo redujeron dentro del departamento

De acuerdo al relato del denunciante, al ingresar al departamento fue recibido por un hombre. Minutos después, habrían ingresado otros dos sujetos desconocidos, quienes exhibieron armas blancas tipo cuchillos y lo amenazaron.

En ese momento, los agresores lo ataron de manos y pies, le sustrajeron la totalidad del dinero y también le destruyeron el teléfono celular, presuntamente para evitar que pudiera pedir ayuda o comunicarse de inmediato.

Según la denuncia, la víctima logró liberarse por sus propios medios y salir del departamento después de romper una puerta. Luego fue asistida por personal policial.

La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que deberán avanzar para identificar a los involucrados y determinar cómo fue organizada la maniobra.

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