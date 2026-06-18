Adiós a las ojeras y la hinchazón: el truco para aliviar la "cara de alergia" en otoño

Afortunadamente, hay un truco casero que te ayuda a desinflamar el rostro y disminuir las ojeras.

Despertarse con el rostro inflamado y con ojeras es algo bastante habitual, sobre todo en otoño y primavera , estaciones en las que las alergias tienden a intensificarse. Los especialistas suelen denominar a este cuadro como “ cara alérgica ”. Por suerte, existe un truco casero que puede ayudar a deshinchar la cara y disimular las ojeras en cuestión de minutos.

La llamada “ cara de alergia estacional ” se origina como respuesta del organismo frente a alérgenos como el polen . Cuando el sistema inmunitario identifica estos agentes como una amenaza , libera histamina , un compuesto químico que genera inflamación y provoca la dilatación de los vasos sanguíneos .

Como resultado, pueden aparecer ojeras y hinchazón facial . En estos casos, es posible que se acumule líquido en los tejidos sensibles del contorno de los ojos , mientras que la inflamación junto con el incremento del flujo sanguíneo contribuyen a que la zona luzca más hinchada y con aspecto de cansancio .

Las alergias no solo impactan en los senos paranasales , sino que también pueden afectar la piel de manera simultánea. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los ojos llorosos o irritados , la nariz enrojecida o sensible y una apariencia general de hinchazón y congestión .

Este es el truco casero más simple y efectivo para eliminar la cara de alergia y disminuir las ojeras rápidamente.

El truco de la cuchara fría para reducir la inflamación facial

De acuerdo con el escultor facial radicado en Nueva York, Joseph Carrillo, una cuchara fría es uno de los recursos más simples para aliviar la hinchazón provocada por las alergias, según explicó en diálogo con Real Simple.

El frío contribuye a la vasoconstricción, es decir, a la reducción del calibre de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a disminuir la inflamación sin sumar calor a una piel que ya se encuentra sensibilizada o irritada. Para aplicarlo, se recomienda deslizar la cuchara de manera suave desde la zona interna del contorno inferior del ojo hacia el exterior, en dirección a las sienes.

El truco de la cuchara fría para desinflamar el rostro.

Luego, se debe continuar el movimiento llevando la cuchara hacia los laterales de la nariz, pasando por el área cercana al hueso de la ceja. Finalmente, el recorrido tiene que dirigirse hacia abajo, en dirección al cuello, con el objetivo de estimular el drenaje linfático y ayudar a reducir la hinchazón remanente.

Más allá de estos métodos, es fundamental tener en cuenta que en los días en los que hay una mayor presencia de polen, se producen cambios climáticos abruptos o se pasa mucho tiempo en espacios abiertos, las probabilidades de que los síntomas se intensifiquen aumentan.

Acciones simples como higienizar el rostro al regresar al hogar, evitar el contacto o frotamiento de los ojos y conservar la piel bien hidratada pueden contribuir a disminuir la irritación y evitar que la inflamación se agrave.

Despertarse con la cara hinchada y ojeras es muy común, en especial durante el otoño y la primavera.

Asimismo, puede resultar beneficioso complementar estos cuidados con hábitos que favorezcan el bienestar general, como dormir adecuadamente y mantener una correcta hidratación. En caso de que las molestias continúen, se recomienda acudir a un profesional de la salud.