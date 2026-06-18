jueves 18 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de junio de 2026 - 20:52
Sociedad.

Adiós a las ojeras y la hinchazón: el truco para aliviar la "cara de alergia" en otoño

Se trata de una alternativa práctica que ayuda a desinflamar el rostro y atenuar las ojeras en poco tiempo, ideal para los síntomas típicos de esta época.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Afortunadamente, hay un truco casero que te ayuda a desinflamar el rostro y disminuir las ojeras.

Afortunadamente, hay un truco casero que te ayuda a desinflamar el rostro y disminuir las ojeras.

Despertarse con el rostro inflamado y con ojeras es algo bastante habitual, sobre todo en otoño y primavera, estaciones en las que las alergias tienden a intensificarse. Los especialistas suelen denominar a este cuadro como “cara alérgica”. Por suerte, existe un truco casero que puede ayudar a deshinchar la cara y disimular las ojeras en cuestión de minutos.

Lee además
fanfest mundial 2026 en jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks
Jujuy.

FanFest Mundial 2026 en Jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks
Las manchas de aceite en la ropa son difíciles pero no imposibles.
Sociedad.

Trucos caseros infalibles para quitar manchas de aceite de la ropa

Chau ojeras y rostro inflamado.

Qué es la “cara de alergia estacional”

La llamada “cara de alergia estacional” se origina como respuesta del organismo frente a alérgenos como el polen. Cuando el sistema inmunitario identifica estos agentes como una amenaza, libera histamina, un compuesto químico que genera inflamación y provoca la dilatación de los vasos sanguíneos.

Como resultado, pueden aparecer ojeras y hinchazón facial. En estos casos, es posible que se acumule líquido en los tejidos sensibles del contorno de los ojos, mientras que la inflamación junto con el incremento del flujo sanguíneo contribuyen a que la zona luzca más hinchada y con aspecto de cansancio.

Las alergias no solo impactan en los senos paranasales, sino que también pueden afectar la piel de manera simultánea. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los ojos llorosos o irritados, la nariz enrojecida o sensible y una apariencia general de hinchazón y congestión.

Este es el truco casero más simple y efectivo para eliminar la cara de alergia y disminuir las ojeras rápidamente.

El truco de la cuchara fría para reducir la inflamación facial

De acuerdo con el escultor facial radicado en Nueva York, Joseph Carrillo, una cuchara fría es uno de los recursos más simples para aliviar la hinchazón provocada por las alergias, según explicó en diálogo con Real Simple.

El frío contribuye a la vasoconstricción, es decir, a la reducción del calibre de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a disminuir la inflamación sin sumar calor a una piel que ya se encuentra sensibilizada o irritada. Para aplicarlo, se recomienda deslizar la cuchara de manera suave desde la zona interna del contorno inferior del ojo hacia el exterior, en dirección a las sienes.

El truco de la cuchara fría para desinflamar el rostro.

Luego, se debe continuar el movimiento llevando la cuchara hacia los laterales de la nariz, pasando por el área cercana al hueso de la ceja. Finalmente, el recorrido tiene que dirigirse hacia abajo, en dirección al cuello, con el objetivo de estimular el drenaje linfático y ayudar a reducir la hinchazón remanente.

Más allá de estos métodos, es fundamental tener en cuenta que en los días en los que hay una mayor presencia de polen, se producen cambios climáticos abruptos o se pasa mucho tiempo en espacios abiertos, las probabilidades de que los síntomas se intensifiquen aumentan.

Acciones simples como higienizar el rostro al regresar al hogar, evitar el contacto o frotamiento de los ojos y conservar la piel bien hidratada pueden contribuir a disminuir la irritación y evitar que la inflamación se agrave.

Despertarse con la cara hinchada y ojeras es muy común, en especial durante el otoño y la primavera.

Asimismo, puede resultar beneficioso complementar estos cuidados con hábitos que favorezcan el bienestar general, como dormir adecuadamente y mantener una correcta hidratación. En caso de que las molestias continúen, se recomienda acudir a un profesional de la salud.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FanFest Mundial 2026 en Jujuy: entrada gratis, pantalla gigante y food trucks

Trucos caseros infalibles para quitar manchas de aceite de la ropa

El truco que usan los hoteles para dejar las sábanas impecables: solo lleva dos ingredientes

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero efectivo

La natalidad cae y la cobertura escolar podría alcanzar niveles históricos

Las más leídas

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

De Tilcara al Mundial. video
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos en Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

La natalidad cae y la cobertura escolar podría alcanzar niveles históricos
Sociedad.

La natalidad cae y la cobertura escolar podría alcanzar niveles históricos

Florencia Peña rompió en llanto tras el error de información. video
Espectáculos.

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel