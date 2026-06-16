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16 de junio de 2026 - 09:01
Jujuy.

Cómo va a seguir el tiempo en Jujuy la última semana de otoño

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la última semana de otoño en Jujuy, tendrá temperaturas muy similares y, por ahora, sin lluvias.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Plaza Belgrano en otoño - Imagen creada con IA

Plaza Belgrano en otoño - Imagen creada con IA

La provincia de Jujuy transita la última semana de otoño con condiciones meteorológicas estables, marcada por mañanas frías, presencia de neblina en las primeras horas del día y temperaturas agradables durante las tardes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias significativas y las máximas oscilarán entre los 18°C y los 20°C.

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Durante la mañana de este martes, la capital jujeña amaneció con cielo cubierto por neblina, una temperatura mínima de 7°C y una visibilidad reducida a 6 kilómetros. Sin embargo, con el avance de la jornada las condiciones mejorarán y se espera una tarde parcialmente nublada con una máxima de 20°C.

Martes: frío temprano y expectativa por el debut de Argentina

El martes tendrá una amplitud térmica marcada, con una mínima de 7°C y una máxima de 20°C. Durante la mañana persistirá la neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 0% y el 10%.

La jornada tendrá un atractivo especial para los aficionados al fútbol, ya que a las 22 horas la Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Para quienes planeen reunirse a seguir el encuentro, las condiciones climáticas serán favorables: se espera una temperatura cercana a los 11°C durante la noche, sin lluvias y con vientos leves, lo que permitirá disfrutar del partido sin inconvenientes meteorológicos.

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Miércoles con mayor nubosidad

Para el miércoles, el SMN prevé un aumento de la nubosidad a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 18°C.

Durante la madrugada y la noche el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la mañana se presentará parcialmente nublado y durante la tarde permanecerá nublado. Las probabilidades de lluvia seguirán siendo prácticamente nulas.

Cómo seguirá la semana

Las condiciones estables continuarán durante los días siguientes. El jueves se espera una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, mientras que el viernes la temperatura oscilará entre los 6°C y los 20°C.

El fin de semana se presentará frío durante las primeras horas del día, con mínimas de 5°C el sábado y 6°C el domingo. Las máximas rondarán los 18°C y 20°C, manteniéndose el tiempo seco y con escasa probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante las mañanas frías y la presencia de neblina, se recomienda a conductores circular con precaución, utilizar luces bajas y mantener una distancia prudente entre vehículos. Además, quienes deban salir temprano deberían hacerlo con abrigo adecuado, ya que las temperaturas continuarán siendo bajas durante gran parte de la semana.

Con un panorama meteorológico favorable y sin eventos climáticos adversos previstos, Jujuy se prepara para una semana tranquila, ideal para actividades al aire libre durante las tardes y para vivir con entusiasmo el inicio de una nueva ilusión mundialista para la Selección Argentina.

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