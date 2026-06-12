viernes 12 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de junio de 2026 - 10:33
Jujuy.

Cuándo vuelve el sol a Jujuy: el tiempo para el fin de semana largo

Jujuy viene atravesando varios días con el cielo totalmente nublado y hasta con lloviznas en algunos momentos. Cómo sigue el tiempo el fin de semana largo.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El tiempo en Jujuy&nbsp;

El tiempo en Jujuy 

Lee además
Cambio en la sensación térmica: cómo sigue el tiempo en Jujuy para el fin de semana
Jujuy.

Cambio en la sensación térmica: cómo sigue el tiempo en Jujuy para el fin de semana
Clima en Jujuy - Imagen de archivo 
Jujuy.

Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

El tiempo en Jujuy
El tiempo en Jujuy

El tiempo en Jujuy

Sábado: fresco y parcialmente nublado

Para este sábado se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarían entre 6°C y 19°C. Los vientos serían leves a moderados y no se prevén lluvias significativas.

Domingo: vuelven las lluvias

El domingo, ya en el comienzo del fin de semana largo, aumentará la inestabilidad. El pronóstico muestra probabilidad de lluvias del 80%, con acumulados estimados en torno a 2,5 mm y temperaturas de aproximadamente 7°C a 14°C.

Lunes feriado: lluvias débiles, neblina y ambiente fresco

El lunes feriado nacional mantendrá el tiempo inestable. El detalle por horas indica neblina durante la madrugada y primeras horas de la mañana, seguida de lluvias débiles intermitentes a lo largo del día.

Los acumulados previstos son bajos —del orden de décimas de milímetro por tramo horario—, pero suficientes para mantener calles húmedas y reducir la visibilidad en algunos sectores durante la mañana.

¿Cuándo vuelve el sol?

Según el pronóstico de los archivos consultados, el martes sería el día con la mejora más clara. Se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a 6°C y 17°C y sin lluvias significativas.

El miércoles todavía podría registrarse alguna precipitación aislada, aunque con una probabilidad menor y acumulados reducidos, mientras que hacia el jueves continuarían las condiciones más estables.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cambio en la sensación térmica: cómo sigue el tiempo en Jujuy para el fin de semana

Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

La ola polar se mantiene en todo el norte del país: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes y qué pasará el 17 de junio en Salta

Lo que se lee ahora
Elección de Caspalá para la FNE 2026. video
Jujuy.

FNE 2026: las candidatas de Caspalá desfilaron con prendas bordadas a mano

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 
Conmovedor

Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia
Norte.

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)
Policiales.

Camionero manejaba borracho y en contramano por la avenida 19 de abril

Sigue la agenda del Mundial 2026: Canadá y Estados Unidos tendrán sus ceremonias inaugurales
EN VIVO.

Sigue la agenda del Mundial 2026: Canadá y Estados Unidos tendrán sus ceremonias inaugurales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel