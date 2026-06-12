Cuándo vuelve el sol a Jujuy: el tiempo para el fin de semana largo

San Salvador de Jujuy tendrá un fin de semana largo con nubosidad, neblina y lluvias débiles intermitentes , especialmente entre el domingo y el lunes feriado nacional. Las condiciones tenderían a mejorar desde el martes, cuando el sol volvería a aparecer con mayor presencia y disminuiría la probabilidad de precipitaciones.

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Para este sábado se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarían entre 6°C y 19°C. Los vientos serían leves a moderados y no se prevén lluvias significativas.

Domingo: vuelven las lluvias

El domingo, ya en el comienzo del fin de semana largo, aumentará la inestabilidad. El pronóstico muestra probabilidad de lluvias del 80%, con acumulados estimados en torno a 2,5 mm y temperaturas de aproximadamente 7°C a 14°C.

Lunes feriado: lluvias débiles, neblina y ambiente fresco

El lunes feriado nacional mantendrá el tiempo inestable. El detalle por horas indica neblina durante la madrugada y primeras horas de la mañana, seguida de lluvias débiles intermitentes a lo largo del día.

Los acumulados previstos son bajos —del orden de décimas de milímetro por tramo horario—, pero suficientes para mantener calles húmedas y reducir la visibilidad en algunos sectores durante la mañana.

¿Cuándo vuelve el sol?

Según el pronóstico de los archivos consultados, el martes sería el día con la mejora más clara. Se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a 6°C y 17°C y sin lluvias significativas.

El miércoles todavía podría registrarse alguna precipitación aislada, aunque con una probabilidad menor y acumulados reducidos, mientras que hacia el jueves continuarían las condiciones más estables.