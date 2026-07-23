La ONU advirtió que la crisis en Medio Oriente "se está saliendo de control"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a encender las alarmas por el aumento de la tensión en Medio Oriente . En una sesión del Consejo de Seguridad, el secretario general António Guterres advirtió que la situación “se está saliendo de control” y llamó a desescalar el conflicto.

Política. Javier Milei respaldó la ofensiva de EE.UU. e Israel en la guerra de Medio Oriente

“Es hora de dar marcha atrás”, expresó, al remarcar que no existe una solución militar y que el único camino para detener los combates es a través de la diplomacia.

El pronunciamiento llegó en un contexto de nuevos episodios de violencia en la región, con ataques atribuidos a las milicias hutíes de Yemen contra embarcaciones vinculadas a Arabia Saudita en el mar Rojo. En ese escenario, Guterres enfatizó la necesidad de preservar la libertad de navegación en pasos estratégicos como el estrecho de Bab al-Mandab y el de Ormuz, puntos sensibles para el transporte de energía y mercancías a nivel internacional.

La ONU advirtió que cualquier interrupción sostenida en esas rutas incrementa la presión sobre el comercio global y aumenta el riesgo de una expansión del conflicto.

Al mismo tiempo, el jefe del organismo puso el foco en la crisis humanitaria. Señaló que, pese a anuncios de pausas o treguas en Gaza, la población civil continúa expuesta a muertes, desplazamientos y deterioro de las condiciones de vida. Entre los principales problemas mencionó obstáculos para el acceso de ayuda, servicios sanitarios comprometidos y un incremento de enfermedades, lo que agrava el panorama para miles de familias.

Guterres también alertó sobre la inseguridad alimentaria. Según evaluaciones recientes citadas en el ámbito de la ONU, una parte sustancial de la población gazatí podría enfrentar en los próximos meses niveles críticos de falta de alimentos, situación vinculada a restricciones de ingreso de asistencia y a la continuidad de la violencia.

En su mensaje ante el Consejo, el secretario general insistió en reforzar los mecanismos de prevención de conflictos: mediación, “buenos oficios”, presencia regional más activa y herramientas de investigación para establecer diagnósticos compartidos.

Además, reclamó que se incluyan de manera efectiva a mujeres, jóvenes y organizaciones civiles en los procesos de negociación, con el objetivo de sostener acuerdos más duraderos.