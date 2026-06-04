jueves 04 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de junio de 2026 - 14:56
Jujuy.

Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

El abogado sostuvo que la calificación como homicidio imprudente en el Caso Pocho Oviedo fue correcta, pero consideró elevada la pena impuesta.

+ Seguir en
El Tribunal Criminal Nº 3, por unanimidad, condenó a Mauro Luciano Aredes a la pena de cinco años de prisión por ser autor material y responsable del delito de “Homicidio culposo agravado”, ilícito que tuvo como víctima fatal a Rubén “Pocho” Oviedo en abril de 2019.

El Tribunal Criminal Nº 3, por unanimidad, condenó a Mauro Luciano Aredes a la pena de cinco años de prisión por ser autor material y responsable del delito de “Homicidio culposo agravado”, ilícito que tuvo como víctima fatal a Rubén “Pocho” Oviedo en abril de 2019.

Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

Tras conocerse la condena a 5 años de prisión efectiva para Mauro Luciano Aredes, su abogado defensor, Dr. Ezequiel Eduardo Martínez, sostuvo que el tribunal realizó una correcta calificación legal al encuadrar el hecho como homicidio imprudente, pero consideró elevada la pena impuesta. “El tribunal, con buen tino, muy atinado, lo condena por el homicidio imprudente previsto en el artículo 84 bis”, expresó el letrado.

Lee además
caso pocho oviedo: 5 anos de prision efectiva para mauro aredes video
Jujuy.

Caso Pocho Oviedo: 5 años de prisión efectiva para Mauro Aredes
Foto ilustrativa.
Jujuy.

Interrupción programada de agua este viernes en Juan Galán y zonas cercanas

Sin embargo, la defensa cuestionó que se haya aplicado la pena máxima prevista para esa calificación. “Si bien fijaron la máxima pena de 5 años, entendemos que la calificación era correcta, pero la dosificación de la pena está elevada”, señaló. En ese sentido, remarcó que Aredes no tenía antecedentes y que durante el proceso no hubo pedidos de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.

Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena
Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

Caso Pocho Oviedo: analizan avanzar con la impugnación

El abogado explicó que, una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, analizarán avanzar con una impugnación. “Procederemos a la siguiente etapa de revisión para tratar de dosificar de manera correcta la pena atribuida”, indicó.

Consultado sobre cuál sería la pena que considera adecuada, el defensor sostuvo que no había motivos para apartarse del mínimo legal. “Nosotros entendemos que no hay razón para apartarse del mínimo legal, que son 2 años, que es una pena de ejecución en carácter condicional”, afirmó.

Sobre la posibilidad de recurrir en Casación, fue claro:

“Lo más seguro sí. Ahora estamos esperando los fundamentos. Dentro del plazo legal nos van a leer los fundamentos y ahí procederemos a seguir con la siguiente etapa impugnativa”. “Lo más seguro sí. Ahora estamos esperando los fundamentos. Dentro del plazo legal nos van a leer los fundamentos y ahí procederemos a seguir con la siguiente etapa impugnativa”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Pocho Oviedo: 5 años de prisión efectiva para Mauro Aredes

Interrupción programada de agua este viernes en Juan Galán y zonas cercanas

Realizaron la "Marcha del Ruido" en Casabindo para alentar a la Selección Argentina

AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

Crisis en Bolivia: cruzan desde Villazón para comprar combustible en La Quiaca

Lo que se lee ahora
Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Muerte en el hospital de Alto Comedero: Ellos la dejaron morir video
Jujuy.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Alumnoherido en Palpalá video
Jujuy.

Alumno herido en Palpalá: "No tuvimos el acompañamiento de nadie"

Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Marcha Ni Una Menos en Jujuy. video
3J.

Jujuy se sumó a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Aumento nafta y combustibles video
Jujuy.

Aumentó la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel