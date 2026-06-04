El Tribunal Criminal Nº 3, por unanimidad, condenó a Mauro Luciano Aredes a la pena de cinco años de prisión por ser autor material y responsable del delito de “Homicidio culposo agravado”, ilícito que tuvo como víctima fatal a Rubén “Pocho” Oviedo en abril de 2019. Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

Tras conocerse la condena a 5 años de prisión efectiva para Mauro Luciano Aredes, su abogado defensor, Dr. Ezequiel Eduardo Martínez, sostuvo que el tribunal realizó una correcta calificación legal al encuadrar el hecho como homicidio imprudente, pero consideró elevada la pena impuesta. “El tribunal, con buen tino, muy atinado, lo condena por el homicidio imprudente previsto en el artículo 84 bis”, expresó el letrado.

Sin embargo, la defensa cuestionó que se haya aplicado la pena máxima prevista para esa calificación. “Si bien fijaron la máxima pena de 5 años, entendemos que la calificación era correcta, pero la dosificación de la pena está elevada”, señaló. En ese sentido, remarcó que Aredes no tenía antecedentes y que durante el proceso no hubo pedidos de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.

Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena Caso Pocho Oviedo: la defensa de Mauro Luciano Aredes cuestionó la pena

Caso Pocho Oviedo: analizan avanzar con la impugnación El abogado explicó que, una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, analizarán avanzar con una impugnación. “Procederemos a la siguiente etapa de revisión para tratar de dosificar de manera correcta la pena atribuida”, indicó.

Consultado sobre cuál sería la pena que considera adecuada, el defensor sostuvo que no había motivos para apartarse del mínimo legal. “Nosotros entendemos que no hay razón para apartarse del mínimo legal, que son 2 años, que es una pena de ejecución en carácter condicional”, afirmó. Sobre la posibilidad de recurrir en Casación, fue claro: “Lo más seguro sí. Ahora estamos esperando los fundamentos. Dentro del plazo legal nos van a leer los fundamentos y ahí procederemos a seguir con la siguiente etapa impugnativa”. “Lo más seguro sí. Ahora estamos esperando los fundamentos. Dentro del plazo legal nos van a leer los fundamentos y ahí procederemos a seguir con la siguiente etapa impugnativa”.

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