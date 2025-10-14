martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 07:08
Canal 4.

Hoy en Sin Límites estarán Raúl Attie y Bárbara Andreussi

Falta poco para las Elecciones del 26 de octubre y este martes en Sin Límites, dos candidatos a diputado nacional expondrán sus propuestas.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Invitados en Sin Límites.

Invitados en Sin Límites.

Este martes, el programa Sin Límites que conduce Alberto Siufi, tendrá como invitados a Osvaldo Raúl Attie, candidato a diputado nacional por el Frente Unir Liberal, y a Bárbara Andreussi, candidata a diputada nacional en segundo término por La Libertad Avanza en Jujuy.

Ambos candidatos analizarán la campaña, sus propuestas, los desafíos y las expectativas que tiene cada espacio político de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre.

Sin Límites

Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

