Hoy en Sin Límites estarán Raúl Attie y Bárbara Andreussi

Invitados en Sin Límites.

Este martes, el programa Sin Límites que conduce Alberto Siufi, tendrá como invitados a Osvaldo Raúl Attie, candidato a diputado nacional por el Frente Unir Liberal, y a Bárbara Andreussi, candidata a diputada nacional en segundo término por La Libertad Avanza en Jujuy.

Ambos candidatos analizarán la campaña, sus propuestas, los desafíos y las expectativas que tiene cada espacio político de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre.

Sin Límites Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

